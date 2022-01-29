记者 李金磊

原标题：再次就地过年，年轻人算是把新年味整明白了！

春节将至，多地倡导就地过年，基于疫情不确定性的考虑，很多人选择放弃返乡，再次就地过年，又一次成为“原年人”。在就地过年的背景下，一些东西也卖火了。

预制菜

就地过年的人群中，在外打拼的年轻人居多。这些留守的年轻人，往往自己不会做饭，但又想拥有一顿丰盛的年夜饭，把过年的仪式感拉满。怎么办？

有需求，就有市场。免切洗免调料、加热即可食用的预制菜受到追捧，各大电商平台、线下商超的大厨预制菜年夜饭销售走俏，俨然成为了今年春节最时兴的年货。

据商务大数据对重点电商平台监测，“2022全国网上年货节”启动以来，品质年货成为采购热点。半成品菜肴受追捧，预制菜销售额同比增长45.9%。

佛跳墙、东坡肉、油焖春笋、叫花鸡…省时省力、简单便捷、“一步到胃”的预制菜，让厨艺小白秒变大厨，也能做一桌看起来很厉害的硬菜，朋友圈一发，朋友纷纷点赞，爸妈刮目相看。

在北京工作的白领小于，今年春节不回老家山东，爱吃山东味的她选择买了一款预制菜——山东沂蒙山松蘑炖黑爪鸡。“的确方便，一热就吃，而且味儿对。比较关键的一点是这家有实体饭店，味道更正一些，吃得放心比较重要。”她对中新财经记者说。

滑雪装备

当春节遇上冬奥会，“原年人”们也按捺不住体验“冰雪奇缘”的冲动和激情，滑雪热情高涨，从而带动了滑雪服、滑雪板等装备的销售额大涨。

据商务大数据对重点电商平台监测，滑雪装备销售额同比增长51.9%，冬奥纪念品销售额同比增长26.9倍，冰雪主题乐园和滑雪景区门票销售额同比增长分别131.5%和95.2%。

“自从确定了过年滑雪的日程后，每天都好期待过年呀！也不知道会摔成啥样。但滑雪可以滑得不好，但装备一定得齐。”不少网友在微博上分享自己期待的心情。

滑雪过年成为今年春节旅游新风尚。携程数据显示，滑雪景区的搜索热度同比去年翻番，春节期间周边用户预订滑雪的比例达到85%。每十个选择滑雪的用户，超过8个就近“家门口”滑雪。

民宿小院

就地过年，一直宅在家里也闷得慌，出门玩也安排上。考虑到疫情防控，出门玩，本地游、周边游依然是主流。

旅游平台预计，春节期间，同城、同省的住宿趋势相较前两年会更加明显。在春节阖家团圆的需求场景下，温泉度假、亲子酒店、独院民宿更受欢迎。

就地包个小院儿过年成为一种趋势。北京怀柔六渡河卷云小院民宿房东朱先生告诉中新财经记者，自家有一个240平米小院，可住8-10人，本来打算自己住，但去年京郊民宿市场火了以后就对外出租，春节期间价格5000-6000元，但依然十分抢手。春节期间的小院已经提前一个月都订出去了，周边的民宿基本很早就订完了。

来自途家的数据显示，今年春节期间独栋整院民宿预订火爆，订单量比2021年春节上涨约56%。每晚预订均价达到3126元，平均入住时长达到2-3天，春节客单价超过万元，比去年略有上浮。

剧本杀

过年就要好好放松，休闲娱乐一下，在传统的娱乐项目搓麻将、打牌、K歌基础上，今年春节，年轻人想要玩更多新花样。

2021年春节，“节前麻将机销量暴涨”登上热搜，而2022年春节，麻将机的风头似乎被剧本杀抢走一些，剧本杀登上了淘宝发布的“虎年春节十大新年货”。

数据显示，近三周，剧本杀在淘宝的搜索量、销量同比增长均超100%，90后和95后构成了主力消费人群。

在家吃着预制菜，和朋友一起剧本杀，滑雪场上风驰电掣，民宿小院里优哉游哉……就地过年的新年味，算是被年轻人们整明白了。

就地过年，你买了什么？

(责编：赵竹青、陈键)