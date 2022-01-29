刘洋

原标题：北京一体化交通平台上线冬奥专用道提示

北京青年报记者昨日从北京市交通委获悉，为做好北京2022年冬奥会和冬残奥会期间市民出行服务，北京一体化交通平台上线了重点区域周边停车引导、综合交通出行信息发布、无障碍出行服务等特色功能。即日起，市民打开高德地图、百度地图即可查询实时、精确的赛事道路、公共交通运营时间调整等信息，享受出行一站式服务。

北京2022年冬奥会和冬残奥会期间，将分阶段启用奥林匹克专用车道。北京赛区和延庆赛区奥运道路网共计289.8公里，其中专用路13.5公里，专用道239.5公里，优先路36.8公里，覆盖全部主要涉奥场所。除京礼高速奥运专用道全天启用外，其他奥运专用道均为6时至24时启用。

北青报记者了解到，市民在使用高德地图、百度地图导航时，APP会通过路口车道线标志图和语音播报相结合的方式，在设有冬奥专用车道的路段，明确提示和引导市民绕行。提醒司机注意的是，同时施划奥林匹克专用车道和公交专用道的道路，在奥林匹克专用车道使用时段，机动车可以借用公交专用车道通行。

根据北京市公安局发布的通告，冬奥会开幕前夕和冬奥会赛事期间，将有部分道路采取临时交通管制措施，公交、地铁等公共交通会相应调整运营计划。为方便市民出行，避开限行路段和甩站、绕行线路，一体化交通平台推出综合信息发布功能。市民在使用高德地图、百度地图进行出行规划时，即可同时查询到相关车次和道路的管控情况。

北京一体化交通平台还上线了北京市区内重点区域周边105个停车场动态信息，市民打开高德地图或百度地图，输入重点区域目的地即可查询到停车场价格、停车场车位总数、停车场车位饱和度、停车场距离目的地步行距离等信息，也可以直接在停车场详情页里发起导航。同时，高德地图联合五棵松地下停车场推出停车预约功能，市民足不出户即可预约车位，确保到达目的地“有位可停”。

值得一提的是，为了让残障人士出行更方便，北京一体化交通平台还上线了无障碍出行服务。乘坐地铁时，出行者打开百度地图或高德地图，搜索地铁站点，即可在地铁站的详情页查看该地铁站的无障碍设施情况，如无障碍直梯、无障碍通道等；详情页也标注了地铁站内是否有无障碍卫生间。在无障碍公交方面，用户在查询公交线路时，在公交线路详情中便可看到前来的公交车辆是否为无障碍车辆，方便调整出行计划。

(责编：申佳平、陈键)