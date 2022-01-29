董鑫

原标题：未来五年将实施探月四期、行星探测等新重大工程

昨天，国务院新闻办公室发布《2021中国的航天》白皮书。这是我国发布的第五部航天白皮书，全文约1.3万字，详细介绍了2016年以来中国航天取得的跨越式发展成果，以及推进航天治理现代化、积极开展国际空间交流与合作的实践成就。国家航天局副局长吴艳华介绍，未来五年将建成中国空间站，实施探月四期、行星探测等新的重大工程，培育发展太空旅游等太空经济新业态。

长征运载火箭发射成功率96.7%

国家航天局副局长吴艳华介绍，过去五年，嫦娥揽月、北斗指路、祝融探火、羲和逐日、天和遨游星辰、“悟空”“慧眼”探索宇宙奥秘，中国航天砥砺奋进，创造出新的成就，实现了新的跨越。

从2016年到2021年，中国航天共实施207次发射，长征运载火箭发射成功率96.7%。我国运载火箭加快更新换代，以长征五号为代表的新一代无毒无污染运载火箭陆续投入使用，商业运载火箭不断涌现，形成陆地、海上多样化的发射能力。

中国空间站建造全面实施，6名航天员先后进驻，开启了有人长期驻留时代。探月工程三期成功收官，“绕、落、回”圆满实现。其中，“嫦娥四号”首次实现月背着陆巡视探测，“嫦娥五号”带回了1731克月壤。对“嫦娥五号”所带回月壤进行的分析和研究，将月球地质活动时间轴从原来国际普遍认为的30亿年推演到了20亿年，让月球“年轻”了10亿年左右。天问一号实现中国航天从地月系到行星际探测的跨越，在火星上首次留下中国印迹。

空间基础设施不断完善，北斗全球卫星导航系统建成开通，高分辨率对地观测系统形成体系能力。目前，我国在轨工作的各类卫星超过500颗，广泛服务于经济社会发展，为平安中国、美丽中国、数字中国建设等发挥重要作用。

共同开展国际月球科研站建设

这部白皮书首次提出要在外空领域推动共建人类命运共同体，以更加积极开放的姿态广泛开展国际交流合作。吴艳华介绍，中俄基于各自的计划和规划联合发起国际月球科研站。中国的“嫦娥六号”“嫦娥七号”和俄罗斯规划的相应任务，计划用五年左右的时间完成建站之前的勘察工作。再用十年左右的时间完成设施建设，“像建立一个小城镇一样，要有能源系统、通信导航系统、远程运输系统，还要有天地往返系统、地面支持系统和生命保障系统。”他同时表示，中俄广泛欢迎国际同行参与，2035年以后将根据各个国家、各个组织的科考任务分次到月球上做科考。

除了探月四期，未来五年我国将启动一批新的航天重大工程。吴艳华介绍，未来五年将建成中国空间站和高分辨率对地观测系统，实施行星探测等新的重大工程，推进重型运载火箭研制，建设近地小行星撞击风险应对体系，培育太阳系边际探测等重点项目，推动运载火箭型谱化发展，持续完善国家空间基础设施，健全空间环境治理体系能力。

培训发展太空旅游等经济新业态

为推动空间应用与数字经济深度融合，丰富应用场景，创新商业模式，深化通信、导航、遥感信息综合应用，我国还将加快航天技术成果向经济社会的转移转化，培育发展太空旅游、太空生物制药、太空育种等太空经济新业态。同时，体系化推进空间天文、空间物理、月球与行星科学、空间地球科学等重点领域发展，研制空间引力波探测、爱因斯坦探针、先进天基太阳天文台等空间科学卫星，利用空间站、月球与深空探测器等平台，持续开展前沿科学探索和基础研究，催生更多原创性科学成果。

(责编：申佳平、陈键)