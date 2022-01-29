张田勘

原标题：网购年货安全吗？

春节来临，商务部会同相关部门共同指导举办为期近一个月的“2022网上年货节”，其中“产地购”“新鲜产品”“定制好礼”成为2022年春节年货消费的关键词。在这个年货节，各大电商平台春节期间不打烊。

由于近期一些城市发生了新冠肺炎零散病例，2022年的春节仍然会在疫情之下度过，但这也不会抑制人们过节的热情和喜庆，线上过节就成为重要的替代方式，其中网购年货和商品也越来越兴盛和红火。

但是，网购商品安全吗？会不会让人感染新冠病毒。北京目前已公布的一些零星病例和无症状感染者中，顺义3例、西城1例均与冷链有关，这也让公众再次担心网购年货，尤其是冷鲜产品以及国外进口的产品会不会感染病毒。

对此，刚刚发表的一项研究也再次突破了人们关于新冠病毒在物体上存活时间的认知。日本京都府立医科大学广濑亮平研究团队发现，与较原始的新冠病毒和之前出现的多种变种病毒相比，奥密克戎变种病毒在塑料、人体皮肤和其他物品上的存活时间会较长。在塑料表面上，新冠病毒原始病毒株、阿尔法、贝塔、伽马和德尔塔等变种病毒株的平均存活时间分别为56小时、191.3小时、156.6小时、59.3小时和114小时，但奥密克戎变异株可以存活193.5小时，即8天。

过去的研究认为在塑料表面，新冠病毒72时内有活力（感染力）；在不锈钢表面，新冠病毒可以存活48小时，但是有感染力的病毒载量降低很明显；在纸板上，新冠病毒24小时后就没有感染力了；在铜表面，新冠病毒4小时后就检测不到感染力。现在，奥密克戎变异株在塑料上可以存活8天，那么如果网购年货和其他物品上有新冠病毒残余，会不会传染人呢？

首先，日本的这项研究尚未经过同行评议，而且需要进一步的研究来证实。其次，这项研究也提示，奥密克戎存活时间长并不意味着就长期有传染性。因为此项研究也以尸体皮肤做样本进行测定，发现新冠原始病毒株的平均存活时间为8.6小时，德尔塔为16.8小时，奥密克戎为21.1小时。也就是说，在生物活体上奥密克戎存活的时间最多24小时，因此人传人可能性的时间跨度不会超过一天，而日本研究人员认定的是，新冠病毒在皮肤表面保持传染性可超过16小时。因此，只要没有人与人的亲密接触，就不可能从网购年货和物品感染。

即便奥密克戎在物体上的存活时间最长，其中也有一些可能是病毒的部分核酸残余，并不具有整体活性，因此无法传染人。此前国内在一些进口货品上检测出新冠核酸阳性，只是表明物品曾经受到过污染，并不确认有传染性。新冠病毒的传染性取决于，一是有生物活性，即活病毒，二是病毒载量足够高。在长途运输过程中，物品表面附着的病毒大多已变成死病毒或病毒的核酸片段，因此很难感染人。

最令人放心的是，日本的这项研究表明，无论是奥密克戎还是其他变种，以及原始毒株，在皮肤上只要接触含有酒精的洗手液15秒后，都会完全死亡和消失。因此，研究人员的建议是，使用酒精进行手部消毒。

中国疾控中心也给出了网购物品和年货的建议和指南。网购物品的外包装不要带到室内，并对物品外包装表面消毒，用500毫克/升含氯消毒液擦拭或喷洒预包装表面，15分钟后用清水擦拭干净；或用75%酒精擦拭2次。

(责编：申佳平、陈键)