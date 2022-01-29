李 景

原标题：通往元宇宙路有多远

最近，元宇宙又火了。这次是因为元宇宙得到了多地政府的关注，频繁出现在了相关文件、报告等之中。

其中，上海市电子信息产业发展“十四五”规划明确提出，要支持满足元宇宙要求的技术攻关，并鼓励元宇宙在公共服务、社交娱乐、工业制造、电子游戏等领域的应用；浙江省印发《关于浙江省未来产业先导区建设的指导意见》，指出构建以人工智能、区块链、第三代半导体、量子信息、柔性电子、未来网络、空天一体化、生物工程、前沿新材料、先进装备制造、先进能源、元宇宙等领域为重点的未来产业发展体系；北京出台《关于加快北京城市副中心元宇宙创新引领发展的八条措施》，依托通州产业引导基金，采用“母基金+直投”方式联合其他社会资本，打造一只覆盖元宇宙产业的基金，支持元宇宙初创项目和重大项目，完善服务体系，支撑产业生态建设，支持设立专注于早期和长期投资的元宇宙子基金……元宇宙被多地政府关注，再次引发热议。

提前卡位新赛道

虽然元宇宙（Metaverse）概念早已提出，但直到2021年，才真正迎来了“元宇宙元年”。

先是2021年3月，元宇宙游戏公司Roblox以300亿美元市值在纽交所上市。7月，全球社交平台Facebook改名Meta，全面转型元宇宙，“脸书改名”让元宇宙概念真正“破圈”，引发大讨论。11月，微软表示正在打造“企业元宇宙”则又将相关话题推向了高潮。除此之外，国内互联网公司腾讯、字节跳动、阿里巴巴等也纷纷斥巨资切入赛道，并于近期注册元宇宙相关商标。

元宇宙到底是什么？

经济日报记者通过梳理不同研报和市场观点发现，目前的主流观点分为两类：一类观点遵循“雪崩”的初始定义，将元宇宙看作一个可以映射现实世界的平行世界和独立虚拟空间，即“虚拟空间说”；另一类观点认为，元宇宙是整合多种新技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态，即“虚实融合说”。两种观点的区别在于元宇宙对连接现实世界的不同态度，而业界多数观点认为元宇宙的终极形态是将人类的生存维度和感官维度拓展，把线下的一切都复刻到线上，创造一个完全独立的虚拟世界。

“如果简单理解，可以把元宇宙看作3D版的互联网。”天风证券全球科技首席分析师孔蓉表示，当前互联网展示的仍然是2D平面信息，而元宇宙一大特点就是打造出信息的三维沉浸感、立体感，通过虚拟空间让信息传递更生动。“二维的信息展示界面非常小，而元宇宙的沉浸体验来自于互联网的三维化。”商汤科技移动智能事业群副总裁栾青也持相同观点，人类天生的信息感知面是全景三维的，元宇宙就是要突破信息流的二维瓶颈，进入三维空间，创造全景深的感知环境。

“当下，元宇宙已成为全球科技行业关注的新风口。它并不是造梦的概念，其部分核心关键技术的发展会在未来逐步落地及商业化应用，并将释放巨大的产业机会。”孔蓉表示，人类发展的趋势是更深度和更完整的数字化，如果不提前布局，或许将错过下一个数字时代。当前，无论是政策端还是市场端，布局元宇宙皆存在技术上的不确定风险，但站在移动互联网红利逐渐退潮的时代，犹豫观望、不创新或许才是最大的风险。

初期应用正探索

元宇宙概念发酵至今一直存在争议，由于资本市场的剧烈波动以及天价数字资产的出现，让不少人觉得元宇宙更像是炒作。

事实上，剖析元宇宙就会发现，它并不是凭空造出来的概念或独立的某项技术，而是众多技术的集合体。比如，元宇宙的内容生产需要人工智能、数字孪生技术，存储和认证机制需要区块链技术，数据处理需要云计算、云存储，网络环境依赖5G技术，虚实交互需要AR、VR、人体感知、脑机接口等技术……这些硬核技术不仅不是噱头，而且还是科技创新的前沿领域，由这些技术搭建起的元宇宙，其实是实现各种硬科技产业化发展及落地应用的入口。

之所以元宇宙给人的感觉有点“不靠谱”，一方面是因为相关公司的二级市场股价被高估，偏离了实际价值；另一方面也是由于元宇宙的重磅级应用尚未出现，在市场需求度和渗透率都不高的情况下拥有超高关注度，难免让人感觉名不副实。

其实，在元宇宙初期的探索中，当前最先进的技术目标是如何利用AI帮助上层应用构建元宇宙的数字内容以及虚实的链接。比如，商汤科技的元宇宙技术赋能平台SenseMARS可以帮助应用快速生成数字人物和物理世界的数字孪生，打通虚实结合的边界，并通过AI+AR技术创造一系列的交互应用。

行业突破需积累

在近日举行的“亚太元宇宙新纪元峰会”上，业内专家普遍认为，人类正处于元宇宙的初级阶段，同时，业内对元宇宙发展保持了极大的理性和克制。

“我们需要反思，现实世界解决不了的问题，元宇宙就可以解决了吗？现实中赚不到的钱，元宇宙就能帮你赚到吗？显然不行。”上海加资寰宇信息技术有限公司CEO黄义辉表示，元宇宙的话题度不应过度集中在其金融属性，而是要更多关注在硬件和技术环节，数字化浪潮不可逆，企业和政府应该在即将到来的数字世界中积极争夺话语权和规则制定权。

“在政府部署推动下，元宇宙发展将持续提速，并被更有效地认知和接受。”阿里巴巴云游戏事业部（元境）副总经理龙志勇认为，政府布局元宇宙的背后，体现了其广阔的产业数字化潜力和趋势，这远比眼下消费互联网升级的意义更加深远。

在世纪华通首席战略官方辉看来，元宇宙内容想要突破至少有两方面挑战。一是要解决元宇宙底层引擎问题，二是要提升人工智能和机器学习的能力。“当前，许多细分工业或制造业领域已开始融合大量元宇宙元素。比如，在数字孪生领域，通过运用人工智能、信息采集、图形处理等技术，把现实场景在虚拟世界中建模，提升生产效率，这样的做法已在云工厂、自动驾驶、远程医疗方面十分普遍。”方辉认为，元宇宙的构建还有很长的路要走，众多技术急需突破。但可以预见的是，在政府和头部企业的带动下，一场围绕元宇宙的产业升级正在悄然发生。

(责编：申佳平、陈键)