刘 兴

原标题：预制菜品很热销

尽管已经和父母讨论过好几次，但南昌市民徐煜晖家今年的年夜饭到底吃啥还是没能定下来。

“我说出去吃，爸妈嫌不传统；父母自己做，我觉得太麻烦。”徐煜晖说，过去，他家的年夜饭是全家老小齐上阵，洗菜、择菜，不同火候的菜肴还要掐着时间点下锅，然后再手忙脚乱摆盘上桌……今年他不想这样了。

疫情防控常态化下的南昌，家家户户都在为年夜饭做着准备。与徐煜晖一样思考年夜饭在哪儿吃、怎么吃、吃什么的年轻人不在少数。随着能操持一大桌菜的老一辈从厨房“退休”，年轻一代尚难胜任如此大的阵仗，如何保全年夜饭的仪式感，着实让相当多的年轻人深感窘迫。

今年，家住南昌红谷滩区的“90后”廖芸琪扛起了为家里采购年夜饭的重任。“传统大菜不能少，还要有‘看起来很厉害’的硬菜，最重要的是绝不能失败。”在她的年夜饭清单中，蒲烧鳗鱼、惠灵顿牛排、炙烤鸡胸肉、奥尔良鸡翅和压轴的大盆菜赫然在目。

“全都是预制菜，只要用微波炉或者明火加热就可以吃了。花样多卖相好，关键是味道也不错。再买几样卤味，炒几样蔬菜，年夜饭就齐了。”廖芸琪说。

“从赣菜到东北菜，从川菜到杭帮菜，预制菜种类一应俱全。跳过了洗菜、切菜、烹饪的环节，简单加热摆盘就能食用。既拯救了厨艺不精的年轻人，也满足了在家吃年夜饭的仪式感。”南昌盒马鲜生万科时代广场店负责人朱玲向记者表示。

农历新年前，盒马鲜生在南昌的两家门店正式营业。鲜活的帝王蟹、波士顿龙虾等活体海鲜柜台前人流拥挤，车厘子、奇异果、牛油果等水果销售火爆……除了传统的粮、油、米、面，价格在几十元至数百元不等的佛跳墙、大盆菜等预制菜尤其受到消费者追捧。

“预制菜销售火爆，既因为它解放了除夕夜父母忙碌的双手，也体现了两代人对年夜饭的不同诠释。”朱玲说，从目前的销售情况看，红烧肉、鲍鱼烧鸡、金汤鲍鱼花胶鸡、佛跳墙等预制菜深受年轻群体的喜爱。

这几天，经过数轮“谈判”，徐煜晖终于在家庭会议上取得了胜利：今年的年夜饭由他负责。

“按家人的想法，年夜饭交给我，最后我还得求助他们。但今年他们肯定要失望了。”徐煜晖说，他已经在电商平台上购买了一个年夜饭礼盒，里面有酱鸭、油焖海虾、海参烧蹄筋、红烧丸子、酱香肘子等12道“硬菜”，只需按说明书加热，撒上一把香葱、摆上几根香菜即可食用。

“除夕前一天，我再买一条新鲜的东星斑做清蒸鱼，轻轻松松一桌菜就出来了。”在徐煜晖的认知中，只有上了“年年有余”这道菜，这一顿年夜饭才算圆满。

“很多中国人对年夜饭的印象就是丰盛，这属于温饱型消费理念。随着经济发展，越来越多的年轻人对年夜饭有了不一样的追求和理解。”京东消费及产业发展研究院高级研究员陆飞告诉记者，他们多年来对年货商品的跟踪数据显示，传统的米面粮油依旧是年货首选，但具体到年夜饭的选择上，半成品和预制菜已占据了一半，仅2022年1月，南昌地区预制菜销量同比就增长了94%左右。

随着年夜饭的掌勺人越来越年轻，接过年夜饭主导权的他们也让年夜饭的形式随之发生了变化，但不变的是“家”的味道。

(责编：申佳平、陈键)