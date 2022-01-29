赵 梅

原标题：“甘味”农特卖全国

东乡贡羊、兰州百合、静宁苹果……地处我国西北的甘肃，因独特的地理环境和鲜明的气候，培植出众多独具特色的优质产品。近年来，搭乘东西协作快车，“甘味”农特产品出“甘”入“东”，走上了津、鲁、闽等地消费者的餐桌。

枸杞、党参、民勤羊肉、河西走廊有机葡萄酒、当归等药食同源系列产品……在甘肃名优特色产品展示展销中心厦门馆里，一众甘肃特色农特产品受到广大消费者青睐。“甘肃名优特产品质量好、有特色，我们经常购买羊肉、牛奶和祁连冰白、冰红，自用也送朋友。”在厦门从事餐饮行业的王小军说。

甘肃武威古浪县绿农公司是2022年“东西部协作消费帮扶·陇原百企年货大惠送”线上促销对接活动现场云签约的企业之一。签约仪式上，甘肃与天津、济南、青岛、福州、厦门、南京等地的28家企业进行了云签约，签约金额近5.6亿元。

“我们和天津蓟州绿色食品集团有限公司签订了1000万元的农产品购销协议，未来会继续扩大农产品销售种类，争取2021年底销售额达到1500万元。”甘肃武威古浪县绿农公司董事韦小琴告诉记者，2019年他们在天津市蓟州区设立了古浪县农产品扶贫专柜，主要销售羊肉、牛肉、枸杞、面粉、小米等农产品，目前累计销售额4458.02万元。

尝到甜头的古浪县绿农公司只是近年来“甘味”农特产品“走南闯北”的一个缩影。“借助东西部协作机制，陇南市和定西市已在青岛市各区县设立了30个特色产品展销馆；临夏州已在济南市各区县设立7个特色产品展销馆；兰州、武威、白银、天水、平凉、庆阳、甘南州7市州在天津设立48个特色产品体验馆，电商体验馆的窗口作用正不断凸显。”甘肃省商务厅电商处副处长于清表示。

据统计，2021年天津采购甘肃省特色农产品32.64亿元，山东采购甘肃特色农产品20.72亿元，福州、厦门市的电商体验馆全年销售甘肃省农特产品近1亿元。

“随着东西协作消费帮扶工作的持续推进，适销对路的‘甘味’特产以及绿色有机和与健康有关的产品，会在经济相对发达的沿海地区受到更多关注和欢迎。”福建省甘肃商会秘书长宋启基说，甘肃农特产品在厦门已经有一定的市场基础和消费群体，在甘肃相关部门的支持下，生产厂家市场意识、品牌意识、品质意识逐年增强，一些厂商有走出甘肃的强烈愿望，厦门本地的销售企业也愿意助力东西协作，共同推广销售甘肃的优质农特产品。

随着消费体验的升级，近年来甘肃还指导各市州与东部电商企业开展深入合作，引进东部电子商务平台和企业，并对已建成的县乡村三级服务体系功能配套进行提升完善。与此同时，积极引导企业入驻天津市重点打造的农行消费帮扶线上平台，为甘肃企业及商家提供更广泛的展示展卖空间。

“县乡村网络搭建完成后，我们两个月的销售额达到400多万元。”负责臻品甘肃电商平台靖远端运营的甘肃优睿佳电子商务有限公司总经理拓万鹏介绍，他们的县乡村三级平台2021年11月搭建完成，县域内的由平台负责，乡镇、村社有服务站点，城区半小时送达，乡镇24小时内送达。“现在，我们已经在商城主页面推出了靖远当地的杂粮、苹果等农特产品，方便东部省份客户采购。”拓万鹏说。

多措并举，“甘味”产品卖全国。“据电子商务交易云监测系统监测数据显示，以发货地在甘肃为口径，2021年1月至12月，甘肃省实现电子商务交易额2524.11亿元，同比增长8.33%；网络零售额456.01亿元，同比增长11.23%；农产品网络零售额226.00亿元，同比增长16.50%。”于清说。

(责编：申佳平、陈键)