陈瑶

原标题：年味升级带来新机遇

数据来源 京东消费及产业发展研究院

春节是一年中消费升级表现最突出的时期，消费者的年货账单不仅反映出生活水平的提升，也成为引领产业升级、促进经济高质量发展的积极力量。

如今，人们的消费体验发生了天翻地覆的变化。吃，有天南地北的新鲜水果、蔬菜、肉类、海产，线上食品的丰富度前所未有；玩，有健身设备、运动器材、亲子乐园、宠物服务，多种休闲娱乐形式可以轻松选择……随着消费者越来越理性和成熟，消费升级趋势越来越深入，促进了日新月异的优质供给，推动了高质量发展。

生活基本需求消费升级。从粮油调味，到茗茶、水果、休闲食品，人们入口的商品件单价出现明显提升。水果是年货清单上的必备品，件单价上升也最为明显。近年来，高端水果热销，表现出人们在生活水平提升的大背景下，对高质量农产品的消费需求持续提升。同时，各地以优质农产品为抓手，不断加大线上销售力度，既满足了消费需求，也帮助当地农业农村快速发展。未来，各大农业原产地、产业带既要加快线上线下营销步伐，还要进一步提升产品质量，从而获得更多消费者青睐。

智能商品加速升级“破圈”。从食品、电器、手机，到无人机、智能手环、VR眼镜，消费者多样化、个性化的需求带动科技产品领域消费升级。几年前，智能商品的购买者还集中于一线城市的“85后”“95后”家庭，其他地区消费者出于对价格、实用性等方面的考量，对智能商品的消费热度并不高。近两年，中老年用户、下沉市场对智能商品的消费占比明显提升，“破圈”效应显著。随着智能商品在设计和技术方面的持续改进，未来智能产品的市场普及率将会进一步提高。

健康消费需求持续升级。近两年，消费领域最突出的表现是健康观念的普遍改变，带来健康饮食、运动、营养保健、健康服务等多方面的消费升级。健康领域的消费升级，代表着消费升级向更高层次拓展。几年前，健康消费还主要集中于发达城市或高收入群体、高学历群体。近两年，低线市场健康消费的提升最为显著，体现了互联网模式对资源的整合与高效利用，填补了市场空缺，使更多低线市场的群体受益。随着移动互联网普及程度的提升，线上健康领域发展的前景广阔。

（作者系京东消费及产业发展研究院高级研究员）

(责编：申佳平、陈键)