原标题：推开“虚实融生“那扇门 专家学者解析元宇宙

中新网北京1月27日电 (记者 余湛奕)记者从中国科技新闻学会获悉，《中国元宇宙白皮书》(以下简称白皮书)发布会26日在北京举行。

本次发布会是中国科技新闻学会拟举办的首届“中国元宇宙科技传播大会”的预热活动。白皮书由中国科技新闻学会大数据与科技传播专业委员会、北京信息产业协会、中关村数字媒体产业联盟和中国市场信息调查业协会区块链委员会联合组织全国130余位来自于科研院所、高校专家和产业界的专家，历时两个月编写而成的。

发布会上，国科创新研究院的首席科学家龚才春博士详细介绍了白皮书的整体结构、主要内容以及编写的过程。

据了解，白皮书分为9篇26章50余万字，分别从元宇宙的缘起、现状、技术、产业、法律与监管、伦理与风险、经济、人才和畅想等角度进行了深入的思考，是目前国内元宇宙领域方向明确、观点权威、视角完整、思考深入的著作之一。白皮书的发布，对元宇宙概念、元宇宙应用场景、元宇宙技术、元宇宙未来发展趋势的普及，对人们工作生活因元宇宙可预见的改变认知，以及对元宇宙相关产业健康发展都将起到积极的推动作用。

中国科技新闻学会大数据与科技传播专业委员会副会长兼秘书长石峰、中国大数据网执行总编兼CEO刘冬冬、北京信息产业协会常务副理事长邝世诚、中关村数字媒体产业联盟执行主席王斌分别代表白皮书编写组织方出席了发布会。除现场参会人员外，白皮书其他编委成员和部分产业界代表通过线上方式参加了发布会。

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