原标题：中央网信办：截至2021年底我国IPv6活跃用户数超6亿

据中国网信网28日消息，2021年我国IPv6发展取得明显进展。监测数据显示，截至2021年12月底，我国IPv6活跃用户数达6.08亿，占网民总数的60.11%。

同时，物联网IPv6连接数达1.4亿，移动网络IPv6流量占比达35.15%，固定网络IPv6流量占比达9.38%，家庭无线路由器IPv6支持率达16%，政府门户网站IPv6支持率达81.8%，主要商业网站及移动互联网应用IPv6支持率达80.7%。主要年度指标超额完成，呈现出良好发展势头。

另，监测显示，截至2021年12月底，我国国内网民使用频度较高的200款移动应用程序(APP)均支持IPv6访问，平均IPv6流量占比达52.89%，其中87款APP的IPv6流量占比超过65%。

但监测也显示，仍有部分APP改造升级缓慢、IPv6流量占比较低。下一步，中央网信办将会同国家发展改革委、工业和信息化部等部门，进一步加强统筹协调，营造良好发展环境，不断提升IPv6网络端到端贯通水平和服务质量，培育IPv6创新产业生态，鼓励和支持APP加快升级改造步伐，加大放量引流力度，扎实推进IPv6规模部署和应用向纵深发展，为建设网络强国和数字中国提供坚实支撑。(完)

(责编：赵竹青、陈键)