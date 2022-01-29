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国务院新闻办

发布《二〇二一中国的航天》白皮书

2022年01月29日09:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京1月28日电  （记者冯华）国务院新闻办公室28日发布《2021中国的航天》白皮书，介绍2016年以来中国航天活动主要进展、未来5年主要任务，进一步增进国际社会对中国航天事业的了解。

　　白皮书约12500字，除前言、结束语外共包括6个部分，分别是开启全面建设航天强国新征程、发展空间技术与系统、培育壮大空间应用产业、开展空间科学探索与研究、推进航天治理现代化、构建航天国际合作新格局。

　　白皮书说，中国始终把发展航天事业作为国家整体发展战略的重要组成部分，始终坚持为和平目的探索和利用外层空间。2016年以来，中国航天进入创新发展“快车道”，空间基础设施建设稳步推进，北斗全球卫星导航系统建成开通，高分辨率对地观测系统基本建成，卫星通信广播服务能力稳步增强，探月工程“三步走”圆满收官，中国空间站建设全面开启，“天问一号”实现从地月系到行星际探测的跨越，取得了举世瞩目的辉煌成就。

　　白皮书说，未来5年，中国航天将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，按照高质量发展要求，推动空间科学、空间技术、空间应用全面发展，开启全面建设航天强国新征程，为服务国家发展大局、在外空领域推动构建人类命运共同体、促进人类文明进步作出更大贡献。

　　白皮书在结束语中说，当今世界，越来越多的国家高度重视并大力发展航天事业，世界航天进入大发展大变革的新阶段，将对人类社会发展产生重大而深远的影响。白皮书说，站在全面建设社会主义现代化国家新征程的历史起点上，中国将加快推进航天强国建设，秉持人类命运共同体理念，继续同各国一道，积极参与外空全球治理与交流合作，维护外空安全，促进外空活动长期可持续发展，为保护地球家园、增进民生福祉、服务人类文明进步作出新的更大贡献。

　　（白皮书全文见第五、六版）


　　《 人民日报 》（ 2022年01月29日 04 版）
(责编：赵竹青、陈键)

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