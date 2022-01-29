本报记者 冯 华

1月28日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，我国第五部航天白皮书——《2021中国的航天》正式发布。这是我国进入新发展阶段，开启全面建设社会主义现代化国家新征程后的第一版白皮书，具有重要的现实意义。

国家航天局副局长吴艳华在发布会上表示，过去5年，嫦娥揽月、北斗指路、祝融探火、羲和逐日、天和遨游星辰、“悟空”“慧眼”探索宇宙奥秘，中国航天砥砺奋进，创造出新的成就，实现了新的跨越。据统计，2016年—2021年，我国共实施207次发射，长征运载火箭发射成功率96.7%。运载火箭加快更新换代，以长征五号为代表的新一代无毒无污染运载火箭陆续投入使用，商业运载火箭不断涌现，形成陆地、海上多样化的发射能力。航天重大工程亮点纷呈。中国空间站建造全面实施，6名航天员先后进驻，开启了有人长期驻留时代。探月工程“绕、落、回”圆满收官，“嫦娥四号”首次着陆月背巡视探测，“嫦娥五号”带回1731克月壤。“天问一号”实现中国航天从地月系到行星际探测的跨越，在火星上首次留下中国印迹。空间基础设施不断完善，北斗全球卫星导航系统建成开通，高分辨率对地观测系统形成体系能力。航天赋能经济社会发展。在轨工作的各类卫星超过500颗，广泛服务于经济社会发展，为平安中国、美丽中国、数字中国建设等发挥重要作用。通信卫星为农村及边远地区1.4亿多户家庭提供远程教育、远程医疗、农村电商等服务，助力脱贫攻坚和乡村振兴。北斗系统广泛应用于大众出行、智慧物流、精准农业，特别是为新冠肺炎疫情防控提供精准定位导航服务。航天技术推动了新能源、新材料等一大批新兴产业发展，促进了智慧城市、无人驾驶等新业态的兴起。

吴艳华介绍，未来5年，在重大工程方面，我国将建成中国空间站和高分辨率对地观测系统，实施探月四期、行星探测等新的重大工程，推进重型运载火箭研制，建设近地小行星撞击风险应对体系，培育太阳系边际探测等重点项目，推动运载火箭型谱化发展，持续完善国家空间基础设施，健全空间环境治理体系能力。

国家航天局探月与航天工程中心主任刘继忠介绍，未来5年，我国将继续实施月球探测工程，发射“嫦娥六号”探测器，完成月球极区采样返回；发射“嫦娥七号”探测器，完成月球极区高精度着陆和阴影坑飞跃探测；完成“嫦娥八号”任务关键技术攻关，与相关国家、国际组织和国际合作伙伴共同开展国际月球科研站建设。继续实施行星探测工程，发射小行星探测器、完成近地小行星采样和主带彗星探测，完成火星采样返回、木星系探测等关键技术攻关。论证太阳系边际探测等实施方案。

据介绍，探月工程四期规划了4次任务，第一次任务是已成功实施的“嫦娥四号”，后续还有3次任务，分别是“嫦娥六号”“嫦娥七号”和“嫦娥八号”。其中“嫦娥六号”主要到月球的高价值地区进行采样返回，后续还有新的月壤、新的样品返回地球；“嫦娥七号”主要对月球极区进行科学探测，特别是对月球的水分布进行探测；“嫦娥八号”将实施极区的科学探测以及为科研站后续的关键技术进行验证。

《 人民日报 》（ 2022年01月29日 04 版）

(责编：赵竹青、陈键)