本报北京1月28日电 （记者丁怡婷）记者28日从国家能源局获悉：2021年，我国可再生能源新增装机1.34亿千瓦，占全国新增发电装机的76.1%；可再生能源发电量稳步增长，达到2.48万亿千瓦时，占全社会用电量的29.8%。水电、风电、光伏发电和生物质发电量分别占全社会用电量的16.1%、7.9%、3.9%和2%。

同时，可再生能源持续保持高利用率水平。2021年，全国主要流域水能利用率约97.9%，较上年同期提高1.5个百分点；全国风电平均利用率96.9%，较上年同期提高0.4个百分点；全国光伏发电平均利用率98%，较上年同期基本持平。

去年整县屋顶分布式光伏开发试点工作启动以来，分布式光伏开发明显加速，2021年新增光伏发电装机中，分布式光伏新增2928万千瓦，约占全部新增光伏发电装机的55%，历史上首次超过集中式电站。

《 人民日报 》（ 2022年01月29日 06 版）

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