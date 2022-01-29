国家开发银行设立4000亿元专项贷款 支持北京非首都功能疏解
2022年01月29日11:12 | 来源：央广网
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原标题：国家开发银行设立4000亿元专项贷款 支持北京非首都功能疏解
据国家开发银行消息，国家开发银行日前设立“疏解北京非首都功能专项贷款”（以下简称疏解贷），2022年至2025年期间，将为北京非首都功能疏解提供4000亿元专项贷款支持，对重点项目给予贷款利率、期限等差异化优惠政策，开辟授信评审绿色通道，提高审批效率，支持北京非首都功能疏解和京津冀协同发展走向内涵式集约发展。
据悉，国家开发银行疏解贷将重点支持北京城六区内各类企事业单位疏解转移、河北雄安新区安置房、保障性租赁住房及市政公共服务配套、交通路网、生态环保等重点工程建设，北京城市副中心建设及北京城市副中心与北三县一体化发展、天津滨海新区及特色园区建设、京津冀三地交通互联互通、生态保护协同发展等领域。
(责编：曹淼、李源)
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