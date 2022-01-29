人民网北京1月29日电 （记者李楠桦）近日，国务院印发《“十四五”市场监管现代化规划》（以下简称《规划》）。《规划》指出，“十四五”时期要立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持统筹发展和安全、效率和公平、活力和秩序、国内和国际，围绕“大市场、大质量、大监管”一体推进市场监管体系完善和效能提升，推进市场监管现代化，着力营造市场化法治化国际化营商环境、激发市场活力，强化公平竞争政策基础地位、维护市场秩序，坚守安全底线、增强人民群众获得感幸福感安全感，完善质量政策和技术体系、全面提升质量水平，维护和优化高效、有序、统一、安全的超大规模市场，切实推动高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步提供有力支撑。

“十三五”时期我国营商环境显著改善

《规划》指出，“十三五”时期，市场监管部门会同相关部门深入实施《“十三五”市场监管规划》，市场准入环境持续优化，竞争环境不断改善，消费环境稳中向好，监管体制机制进一步完善，监管能力水平跃上新台阶，为市场平稳运行和经济高质量发展提供了有力保障，为“十四五”时期深化市场监管改革创新奠定了坚实基础。

数据显示，我国营商环境显著改善，五年来企业平均开办时间由22.9天压缩至4个工作日以内，企业普通注销平均耗时由100天下降至60天，简易注销平均耗时20天左右。对所有涉企经营许可事项实行“证照分离”改革，着力推进照后减证并证，工业产品生产许可证由60类压减至10类，强制性产品认证（CCC认证）目录压缩近40%。一系列改革举措有效激发了各类市场主体活力，市场主体数量由0.77亿户增长到1.38亿户，五年共新设市场主体1.06亿户，日均新设企业由1.22万户提高到2.20万户，49.36%的注销企业通过简易注销程序退出，年均净增市场主体1218.77万户。

市场监管面临新形势新要求新挑战

《规划》提出，市场是全球最稀缺的资源。经过多年发展，我国已形成超大规模市场，这是构建新发展格局的独特优势和必要条件。与此同时，市场监管工作面临新形势、新特点、新挑战，主要表现为：随着经济总量和各类市场主体快速增长，合作和竞争、优胜和劣汰格局深刻演化；商品和服务市场在相互渗透中加快融合，线上和线下市场在并行交织中形成复杂生态，新产业新业态新模式不断涌现，效率和公平、创新和保护的需求更趋多元；构建新发展格局过程中，国内市场国际化、国际市场中国因素增多的特征更加明显；人民群众对消费安全和消费升级的期待不断提高。

市场监管总局有关负责人表示，“十四五”时期，我国进入新发展阶段，将加快构建新发展格局。经过多年发展，我国已形成拥有庞大市场主体和消费群体参与的超大规模市场，这是构建新发展格局的独特优势和必要条件。“当前，我国市场发生新的深刻变化，商品和服务市场并行发展，线上和线下市场加快融合，国内和国际市场密切关联，新产业新业态新模式不断涌现，人民群众对消费安全和消费升级的期待不断提高。面对新形势新任务新挑战，迫切需要深刻把握我国新的历史方位、新的时代特征。”

该负责人指出，市场监管总局认真贯彻落实中央关于“十四五”规划《建议》和国家“十四五”规划《纲要》，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，在深入调查研究、广泛征集意见的基础上，系统研究谋划“十四五”时期市场监管重点任务和重大举措，会同相关部门编制了《“十四五”市场监管现代化规划》。

在主要目标上，《规划》明确提出，营商环境持续优化，高效大市场活力增强；市场运行更加规范，有序大市场巩固提升；市场循环充分畅通，统一大市场不断完善；消费安全保障有力，安全大市场稳中向好；质量水平显著提升，形成更具质量竞争优势的大市场；监管效能全面提高，综合监管制度机制更趋完善。

“十四五”市场监管现代化的蓝图已绘就 关键在落实

持续优化营商环境、加强市场秩序综合治理、维护和完善国内统一市场……《规划》部署了哪些重点任务？

该负责人表示，《规划》对“十四五”时期市场监管改革发展提出了6个方面22项71个重点任务，具体包括以下六点：

一是持续优化营商环境，充分激发市场主体活力。包括深化市场主体准入准营退出制度改革、增强各类市场主体发展活力、增强市场主体创新动能、提升公正监管水平。

二是加强市场秩序综合治理，营造公平竞争市场环境。包括统筹提升反垄断和反不正当竞争监管能力、统筹优化线上线下市场竞争生态。

三是维护和完善国内统一市场，促进市场循环充分畅通。包括健全完善维护国内统一市场的政策体系、强化完善国内统一市场的有效措施、不断健全与国内统一市场相适应的监管机制。

四是完善质量政策和技术体系，服务高质量发展。包括健全宏观质量政策体系、建设适配现代化经济体系的质量基础设施、深入实施质量提升行动。

五是坚守安全底线，强化消费者权益保护。包括推进食品安全标本兼治、稳步提升药品安全性有效性可及性、保障特种设备运行安全、加强工业产品质量安全监管、提高消费者权益保护水平。

六是构建现代化市场监管体系，全面提高市场综合监管效能。包括完善市场监管基础制度、完善市场监管体制机制、创新丰富市场监管工具、健全信用监管长效机制、增强市场监管基础能力。

“‘十四五’市场监管现代化的蓝图已经绘就，关键在落实。”该负责人介绍，“一分部署，九分落实”。《规划》要求，要加强党对市场监管工作的全面领导，建立统一领导、部门协调、上下联动的工作体系，为市场监管工作创造良好的政策环境、体制环境和法治环境。各地区、各有关部门要研究制定配套政策和具体实施方案，明确工作重点，细化工作举措，推动规划有效落实。各地区要鼓励基层大胆探索，创新工作思路和方法，不断丰富完善有关政策措施；要将规划实施情况纳入政府综合评价和绩效考核，加强督查考核，强化评估结果运用，确保规划落地见效。下一步，市场监管总局将按照国务院的部署要求，会同相关部门和地方政府，统筹协调推进规划重点任务实施，最大程度激发各类市场主体、行业组织和社会各界的积极性，形成推动市场监管工作的强大合力，确保规划各项目标顺利实现。

(责编：李楠桦、高雷)