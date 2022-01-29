人民网北京1月29日电 （记者李楠桦）今日，中国气象局召开新闻发布会，中国气象局应急减灾与公共服务司副司长王亚伟在发布会上介绍，春节假日期间（除夕至初六），多弱冷空气活动，北方大部以晴到多云天气为主，气温接近常年，初一及初五，青海东南部、甘肃东南部、陕西南部有小到中雪；南方多低温阴雨雪天气，需注意防寒保暖和出行安全。

王亚伟表示具体有四个方面：

一是南方地区多低温阴雨雪天气。南方主要有两次雨雪过程，第一次是除夕到初一、初二，贵州、湖南、云南西北部和东北部有小雪或雨夹雪，江南东部、华南有小雨。初一到初二，西藏东部、湖北、苏皖南部、重庆、贵州、云南西北部和东北部、湖南、江西北部、浙江北部等地有小到中雪或雨夹雪，其中湖北东部、苏皖南部、湖南西北部等地的部分地区有大雪、局部暴雪；江南中南部、华南有小到中雨，部分地区有大雨。南方的第二次过程是初五至初六，还将有一次雨雪天气过程，雨雪分界线位于贵州中部至江南北部一线。春节期间，南方大部地区气温偏低2-4℃，其中湖南、江西、贵州、广东、广西及云南东北部等地气温偏低，幅度可达5-6℃。

二是全国无大范围持续性雾霾天气。大气扩散气象条件总体较好，但是初一、初二及初五山西南部、河北南部、河南、山东西部等地有阶段性轻至中度霾、局地重度霾的天气。除夕、初四及初五早晨，湖北、湖南、江西、浙江、安徽中南部、江苏南部、四川盆地南部等地有大雾天气，局地能见度不足200米。

三是东部和南部海区多6-8级偏北风。初二至初六，台湾海峡风力可达9级、阵风10级。

四是华北森林火险气象等级偏高。北京北部、河北北部和西部、山西东部等地森林火险气象等级高，需注意林区用火安全。

国家气象中心副主任薛建军提示，今年春节天气总体来说北方雨雪比较少，以晴到多云天气为主，南方地区天气比较复杂，阴雨雪天气比较多。“总结一下，就是南方天气一多一少、一高一低，雨雪多、日照少、湿度高、气温低。”

薛建军建议，公众出行要注意以下几点：一方面是出行安全，另一方面是身体健康，主要是防寒保暖。

在出行安全方面，因为下雨下雪，道路湿滑，积雪结冰，行车需注意安全。特别是经过路口、道路交叉口时一定要提前把速度降下来。特别是出行过程中对非本地的地理、气候情况了解不多，一定要提前做好准备。特别是平原地区公众到山区出游时开车一定要注意安全。山区气象条件更加复杂，道路积雪结冰更严重。另外，长江中下游地区降雨、降雪和大雾过程对能见度影响比较大，视野、视程受天气影响看不到那么远，需要控制好车速，注意行车安全。

在防寒保暖方面。因为持续湿度偏高，气温偏低、阴冷，一定要做好准备，适当增添衣物。另外，南方地区要做好防寒保暖，适当采取取暖措施。

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