原标题：践行"专业，让生活更简单" 中国平安6度蝉联全球最具价值保险品牌

近日，品牌价值评级机构Brand Finance在达沃斯全球经济论坛上发布了《2022年全球品牌价值500强》榜单。2022年度，中国平安以品牌价值546亿美元，品牌强度指数为AAA-，位列全球品牌价值榜第21位、全球金融企业第四位，连续六年蝉联全球最具价值保险品牌。

此次，Brand Finance还同时发布了《2022年全球CEO品牌守护指数榜》。全球共有14位来自保险公司的CEO上榜，中国平安董事长马明哲位列榜单第70位、全球保险公司CEO第2位。Brand Finance 认为，身为"品牌守护人"，企业领军者的使命是同步建设品牌价值和商业价值。上榜CEO是能平衡所有利益相关者——员工、投资者和更广泛的社会需求，以可持续的方式构建品牌和商业价值的人。

回首过去的2021年，面对复杂严峻的外部环境和市场挑战，中国平安持续践行"专业，让生活更简单"的发展理念，紧密围绕"金融+科技"、"金融+生态"战略，深度布局综合金融场景和多元生态场景，取得了不俗的成绩。通过提供一站式综合金融生活服务，中国平安致力于解决人民群众"烦心、烦事、费钱"的难题，让客户享受"省心、省时又省钱"的金融消费体验。截至三季度，个人客户数突破2.25亿，较年初增长3.1%；享受综合金融服务的个人客户数8774万，占比提升至39.0%。

以人民为中心，以客户需求为导向。2021年，平安人寿全面升级"产品+服务"体系，创新推出"平安臻享RUN"健康服务计划匹配主力重疾险产品，超2000万新老客户享受了"保险+健康+医疗"的一站式服务。平安产险不断优化理赔体验，推出AI智能定损和一键理赔，实现最快30秒赔付，为车主省时；提供年检代办、预约修车、道路救援等80多种车服务，让车主省心；"平安好车主"APP作为国内较大的用车服务APP，注册用户数超1.4亿，累计绑车突破9200万辆。平安银行持续加码社交化能力，打造客户的"随身银行"，升级ATO社交化客服新模式，目前客户复杂案件的化解率逐月提升至83%，结案时效同比下降51%。2021年平安证券服务客户数突破2000万。

中国平安依托领先的金融、科技能力，以数字化的乡村治理平台，高效链接三农场景与综合金融服务，聚焦村治、产业和惠农，为建设"数字乡村"书写了一份有平安特色的答卷。2021年，中国平安加大力度推进"三村工程+"，累计提供扶贫及产业振兴帮扶资金逾375亿元。凭借在乡村振兴等领域的贡献，公司第三次荣获民政部颁发的"中华慈善奖"。

响应生态文明的号召，聚焦绿色金融可持续发展路径。中国平安在绿色保险、投资、信贷及绿色运营和公益领域积极探索实践。公司主动将ESG理念纳入未来工作计划并承诺，2025年实现投资+信贷规模4000亿元、绿色保险保费2500亿元的目标。数据显示，截至2021年三季度，平安绿色投资规模达2088.86亿元、绿色信贷规模达532.78亿元、绿色保险规模达251.09亿元，产生了白鹤滩水电站、深圳市环强险、珠海巨灾指数保险、自然灾害预警体系、"妈妈的针线活"落地柬埔寨等一系列绿色亮点项目。

(责编：董童、李源)