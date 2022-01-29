人民网1月29日电 （记者赵竹青）商务部新闻发言人28日发表谈话，就美国联邦通信委员会（FCC）以国家安全为由，发布命令撤销中国联通公司在美214电信运营牌照一事作出回应。

商务部新闻发言人表示，美相关部门泛化国家安全概念，滥用国家力量，在缺乏事实依据的情况下再次恶意打击中方电信运营商。美方此举严重背离市场化原则，损害中国企业和包括美国用户在内的消费者合法权益，破坏正常的国际经贸秩序，中方对此坚决反对。

发言人说，美方应立即停止对中国企业的无理打压，公平对待在美投资经营的中国企业。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业合法权益。

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