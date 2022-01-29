人民网北京1月29日电 （记者许维娜）绿色，是北京冬奥会和冬残奥会四大办奥理念之一。据了解，全部场馆使用100%绿色电能、采用二氧化碳制冰技术、实现场馆热能再利用……绿色办奥理念落实到了筹办工作的全过程，形成了一批可持续成果。

“绿色冬奥是中国推动能源革命、建设生态文明的缩影。”中国宏观经济研究院能源研究所赵勇强在接受人民网记者采访时表示。

赵勇强介绍，近年来，我国可再生能源实现了跨越式发展，各类可再生能源开发利用规模快速增长，水电、风电、光伏发电、生物质发电的累计装机规模均已连续多年稳居全球首位。

国家能源局统计数据显示，2021年，全国可再生能源发电装机规模历史性突破10亿千瓦，占全国发电总装机容量的比重超过44%；2021年，新能源年发电量首次突破1万亿千瓦时大关，继续保持领先优势；2021年，新型电力系统建设跨出新步伐，抽水蓄能电站累计装机规模达到3479万千瓦。

面对新形势、新挑战，“十四五”我国可再生能源发展正处于大有可为的战略机遇期。“以清洁高效可持续为目标的能源技术正在加速发展。”赵勇强介绍，目前，我国已形成较为完备的可再生能源技术产业体系，技术装备水平大幅提升，为可再生能源发展注入澎湃动能。

“清洁能源领域新技术、新产品、新业态、新模式快速涌现，不仅为经济发展提供了澎湃动力，更成为经济发展新动能，充分彰显了我国推进经济社会发展全面绿色转型的充足底气。”中国宏观经济研究院能源研究所田磊表示。

“十四五”是中国推进碳达峰碳中和工作的关键时期，深入打好污染防治攻坚战有利于加快经济社会发展全面绿色转型。“目前，减污降碳成效显著，可再生能源开发利用规模相当于年替代煤炭超过10亿吨，为打好污染防治攻坚战提供了坚强保障。”赵勇强说。

“以风电、光伏为代表的我国清洁能源产业高速发展，形成了一批世界级龙头企业，成为了我国新的制造业名片，不仅持续拉动相关产业链快速发展、成为我国经济增长亮点，也成为对外贸易新动能、为推动全球经济绿色复苏提供了重要支撑。”田磊介绍。

实现碳达峰、碳中和是一场硬仗。对此，赵勇强还建议，要保持优先发展、大力发展可再生能源不动摇的战略定力，推动形成全社会共同参与可再生能源电力消纳的强大合力，加快实施可再生能源替代行动，推动可再生能源成为我国能源电力的增量主体，逐步构建新能源为主的新型电力系统，为实现碳达峰碳中和目标、建设美丽中国提供坚强保障。

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