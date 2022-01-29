人民网北京1月29日电 （记者杜燕飞）记者今日从28日召开的国家能源局新闻发布会上获悉，我国煤矿智能化建设加快推进，全国有近400座煤矿正在开展智能化建设，总投资规模超过1000亿元，已完成约470亿元，建成智能化采掘工作面687个，在去冬今春煤炭安全增产增供中发挥了重要作用。

国家能源局有关负责人表示，煤矿智能化是煤炭工业高质量发展的核心技术支撑，对实现煤矿减人增安提效、促进能源低碳转型具有重要意义。2020年以来，国家能源局联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、财政部、应急管理部、国家矿山安监局印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，建立了煤矿智能化发展协调机制，以提高煤炭保供能力为目标，以示范项目为抓手，边健全制度边推进工作，煤矿智能化建设全面铺开。

该负责人表示，一是健全法规政策标准体系。将智能化发展写入《煤炭法》修订草案和“十四五”煤炭发展规划，出台了《智能化示范煤矿建设管理暂行办法》和《煤矿智能化专家库管理暂行办法》，发布了《煤矿智能化建设指南（2021年版）》和《智能化示范煤矿验收管理办法（试行）》，为煤矿智能化建设提供了法规政策依据。建立煤矿智能化标准体系和框架，已推动颁布国家标准、行业标准、团体标准12项，立项行业标准7项、团体标准近100项。

二是以示范引领全国煤矿智能化建设。组织遴选了71处示范建设煤矿，总产能近6亿吨/年，计划投资157亿元左右，预计2023年底前可完成建设。据初步统计，全国有近400座煤矿正在开展智能化建设，总投资规模超过1000亿元，已完成约470亿元，建成智能化采掘工作面687个，“少人巡视，无人操作”智能采煤工作面迈向常态化应用，减人增安提效的效果日益显现，并在去冬今春煤炭安全增产增供中发挥了重要作用。

三是大力支持技术装备研发应用。大断面快速掘锚系统、岩巷全断面掘进装备、大倾角矿用盾构机等在井下成功应用，露天煤矿矿用卡车无人驾驶编组成功运行，多种新型快速掘进装备系统现场投入使用，大型矿用设备节能传动技术应用效果显著，矿山鸿蒙操作系统发布，“煤智云”大数据平台建设应用，煤矿机器人集群研发应用启动，坚硬薄煤层智能化综采成套技术与装备成功研发应用，这些技术装备为煤矿智能化建设提供了核心支撑。

四是建立煤矿智能化专家库。国家能源局联合矿山安监局，重点面向煤炭生产企业、煤机装备制造企业，煤炭科研院所、高等院校、煤炭工业协会等单位，开展了煤矿智能化专家征集工作。按照专家库管理办法，综合考虑行业影响、专业背景、现场经验等因素，择优选取172名专家纳入专家库，为煤矿智能化建设提供智力支持。

五是跨界合作不断加强。成立了煤矿智能化技术创新联盟、煤机装备智能化产业联盟。华为公司与山西省、中国煤科集团分别创建了智能矿山创新实验室，与国家能源集团联合开发了“矿山鸿蒙操作系统”，组建煤矿军团支持服务智能化。山东能源集团发布了全球首套矿用高可靠5G专网系统，新元煤矿建成了全国首个5G煤矿。中国矿业大学（北京）专门开设了与智能化煤矿建设相关的本科专业，为煤矿智能化培养专业人才。

六是联合召开全国推进会。2020年9月，应急管理部、国家能源局、国家矿山安监局联合召开全国煤矿智能化建设现场推进会，国务院有关领导出席并作重要讲话，强调了煤矿智能化建设的重要意义，并提出明确要求和努力方向。2021年9月，国家能源局召开了全国煤矿智能化建设工作推进会，党组书记、局长章建华出席会议并讲话，重点对加快煤矿智能化建设作出安排部署，晋陕蒙能源主管部门和示范建设煤矿代表作了典型经验交流。

“经过两年来的探索和实践，煤矿智能化建设得到煤炭企业、广大职工的广泛响应和踊跃支持，是科技创新在煤炭行业落地的实践应用，也是落实《‘十四五’数据经济发展规划》的具体行动。煤炭行业上下越来越认识到，煤矿智能化建设代表着煤炭先进生产力发展方向，是行业迈向更高质量发展的必由之路。”该负责人表示，下一步，国家能源局将继续发挥八部门煤矿智能化发展协调机制作用，搭建科技创新平台，完善政策和标准体系，做好宣传推广工作，构建智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系，为能源领域“新基建”稳步推进提供基础。

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