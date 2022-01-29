人民网北京1月29日电 （记者王连香）1月29日，记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，春运第13天，全国预计发送旅客3018万人次。其中铁路预计发送旅客700万人次，公路2170万人次，水路45万人次，民航103万人次。全国高速公路预计流量2900.97万辆。

随着春节临近，各地交通部门在毫不放松做好春运疫情防控的同时，优化出行服务，全面提升服务品质，努力保障群众平安出行、平安过年。

北京交通部门全面进入应急状态，在保障环境安全方面，分区分级做好环境设施消毒通风，对乘客接触的区域和设施设备加大消毒频次，对车厢、场站等公共区域以及空调滤网等关键部位严格落实定期消毒措施。在保障人员安全方面，严格落实从业人员和乘客戴口罩措施，强化进站口、车厢内巡查提示，及时督促乘客规范佩戴口罩。同时，严格做好地铁测温，防止体温异常乘客进站。一旦遇到发热等风险人员，将立即采取先期隔离、移交、信息登记和环境消杀措施，并及时通知属地疾控部门。根据对外公布的确诊、疑似病例或密切接触者乘坐公共交通的活动轨迹，按照“事不过夜”的原则及时对有关从业人员开展排查，对可能与风险人员有过接触的一线人员开展核酸检测，对相关场所及时开展环境检测并全方位消杀，尽一切可能堵住风险漏洞。

广东交通部门持续做好疫情防控工作，减少人群聚集，保证道路畅通。在肇庆广宁服务区，天上是实时监控的防疫无人机，地面每天要经历5次细致消杀，保证服务区安全。二广高速，承载着往广西、湖南出省方向主要车流，结合节前节后车流潮汐特点明显，一边（车辆）饱和另一边（车位）空闲的情况，开展“潮汐式”停车管理，有效疏导车辆。

江苏交通部门积极打造便民利民服务点，精心设计印制了“便民服务卡”，为外地来徐旅客提供市区地铁、公交换乘指南、就医指南等；在便民服务点为旅客提供乘车购票指导、免费饮用水、外用药物和应急药品、手机充电等便民服务措施。还积极为旅客提供志愿服务，帮助他们搬行李、推轮椅、扶上车，切实将服务现场打造成温暖群众的“帮扶点”。

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