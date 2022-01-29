人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

商务部：鼓励电商平台、物流企业正常配货送货

2022年01月29日16:29 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月29日电 （记者赵竹青）1月29日，国务院联防联控机制就节日期间疫情防控工作有关情况举行发布会。会上，商务部市场运行和消费促进司二级巡视员丁书旺表示，为确保人民群众度过一个喜庆安康的新春佳节，商务部将引导商贸流通企业春节期间正常开门营业，鼓励电商平台、物流企业正常配货送货，倡导社区、乡村零售网点保证一定营业时间，满足节日消费需求。

“比如，上海市主要批发市场春节期间均正常开业，南京千余家农贸市场、连锁超市、便利店春节期间不休市、不歇业。”丁书旺说。

除此之外，丁书旺表示，商务部将加大货源组织力度。指导督促商贸流通企业进一步加强产销衔接，拓宽货源渠道，增加备货量，提高补货上架频次，丰富节日市场供应。指导疫情、极端天气发生地区就地就近、分区分级、联保联供，确保生活必需品供应稳定。“北京一些大型连锁超市在丰台地区的经营网点生活必需品备货量比平日增长1倍以上。”

同时，做好储备商品投放。丁书旺透露，近日，商务部会同相关部门向甘肃、宁夏、新疆等7个省区市投放了2500吨中央储备牛羊肉，同时指导各地组织冬储菜等生活必需品储备投放，增加节日市场供应。近期天津、郑州、西安、银川等多个地区启动了储备肉菜投放，比如1月26日天津在全市86个网点集中投放了110吨储备大白菜。

丁书旺介绍，春节期间，商务部还将通过指导举办“2022网上年货节”等线上线下促销活动繁荣活跃节日市场，同时加强市场监测，信息发布和宣传引导，稳定市场预期。

(责编：赵竹青、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
让保险走进人民心里：发挥“金融活水”作用 实现保障兜底功效
　　“我当时就想，这下子坏了，手术费这么高，怎么办？” 2021年4月，重庆市秀山县的低保户崔琳16岁的儿子被查出患有先天性心脏病。这让崔琳十分焦虑，但来自保险公司的一通电话，让崔琳的儿子参与了由保险慈善基金发起的“生命绿茵”健康帮扶项目，获得了3.83万元救助金。…
严格食品安全监管！三部门发文：餐饮服务提供者不得制作售卖含金银箔粉餐食
　　人民网北京1月29日电 （李楠桦）为加强食品安全监管，维护人民群众身心健康和生命安全，净化市场消费环境，近日，市场监管总局、国家卫生健康委、海关总署联合印发《关于依法查处生产经营含金银箔粉食品违法行为的通知》（以下简称《通知》）。《通知》指出，各级市场监管部门要严格食品安全监管，食品生产者不得采购使用金银箔粉生产加工食品，食品销售者不得采购销售含金银箔粉食品，餐饮服务提供者不得制作售卖含金银箔粉餐食。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部