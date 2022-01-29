人民网北京1月29日电 （记者赵竹青）1月29日，国务院联防联控机制就节日期间疫情防控工作有关情况举行发布会。会上，商务部市场运行和消费促进司二级巡视员丁书旺表示，为确保人民群众度过一个喜庆安康的新春佳节，商务部将引导商贸流通企业春节期间正常开门营业，鼓励电商平台、物流企业正常配货送货，倡导社区、乡村零售网点保证一定营业时间，满足节日消费需求。

“比如，上海市主要批发市场春节期间均正常开业，南京千余家农贸市场、连锁超市、便利店春节期间不休市、不歇业。”丁书旺说。

除此之外，丁书旺表示，商务部将加大货源组织力度。指导督促商贸流通企业进一步加强产销衔接，拓宽货源渠道，增加备货量，提高补货上架频次，丰富节日市场供应。指导疫情、极端天气发生地区就地就近、分区分级、联保联供，确保生活必需品供应稳定。“北京一些大型连锁超市在丰台地区的经营网点生活必需品备货量比平日增长1倍以上。”

同时，做好储备商品投放。丁书旺透露，近日，商务部会同相关部门向甘肃、宁夏、新疆等7个省区市投放了2500吨中央储备牛羊肉，同时指导各地组织冬储菜等生活必需品储备投放，增加节日市场供应。近期天津、郑州、西安、银川等多个地区启动了储备肉菜投放，比如1月26日天津在全市86个网点集中投放了110吨储备大白菜。

丁书旺介绍，春节期间，商务部还将通过指导举办“2022网上年货节”等线上线下促销活动繁荣活跃节日市场，同时加强市场监测，信息发布和宣传引导，稳定市场预期。

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