黄盛

“我当时就想，这下子坏了，手术费这么高，怎么办？”

2021年4月，重庆市秀山县的低保户崔琳16岁的儿子被查出患有先天性心脏病。这让崔琳十分焦虑，但来自保险公司的一通电话，让崔琳的儿子参与了由保险慈善基金发起的“生命绿茵”健康帮扶项目，获得了3.83万元救助金。

如今，像崔琳这样享受到健康保险保障的居民和企业不在少数。银保监会数据显示，2021年1至11月，保险行业赔付支出1.43万亿元，为全社会提供风险保障金额同比增长34.6%，较好地发挥了保险保障的功能作用。

在持续发挥社会“稳定器”和经济“助推器”等功能背后，我国保险业正在践行新发展理念，积极探索创新服务和管理机制，积极参与医疗、养老等多层次社会保障体系建设，推进绿色低碳发展，充分发挥保险风险保障、资金融通、社会管理等功能作用，坚定不移服务新发展格局。

全面参与多层次社会保障体系建设

“孩子出院后，还会获得综合防贫保险的医疗补助。”崔琳说。

除了获得保险保障外，崔琳一家还得到了防贫保险的补助。2021年，重庆市在22个区县开展了综合防贫保险试点工作，为符合条件的农村居民提供医疗、意外、房屋和升学补助等一揽子保险保障。

越来越多的保险企业不断发挥金融保险功能作用，通过提升运营服务能力，全面参与多层次社会保障体系建设，不断提高社会保障体系的运行效率，在满足人民对美好生活的向往中厚植发展根基。

保险工作人员为公众普及保险服务知识。受访者供图

近期一些保险企业发布的2021年理赔年报，让更多人看到了保险业正成为多层次社会保障体系的重要一环，不断满足客户风险保障需求，逐步加强公众权益保护服务。

业内人士表示，较高理赔率的背后是保险业近年来与时俱进服务大众医疗健康需求，并通过科技赋能提升理赔时效的一系列创新。比如，保险公司让客户经理作为高度专业化的“人”与移动通讯的“端”结合，面向客户提供24小时在线智能客服和专属客户经理点对点服务。

坚定不移推进绿色低碳发展

多年不见踪迹的鲈鱼、黑鱼重新出现了。

2021年9月，河北省推进水生态环境保护工作新闻发布会，向社会各界介绍了雄安新区推进绿色低碳发展、建设“林淀环绕的华北水乡”的进展。

据悉，2021年前8个月，白洋淀湖心区平均水质达到Ⅳ类，府河等4条主要入淀河流及上游流域50个河流断面水质达到或优于Ⅳ类，达到近10年来最好水平。

在绿色发展的背后，保险资金也发挥了绿色投资和长期价值投资的功能。河北雄安白洋淀生态环保基金是雄安新区首支由政府引导、社会资本参与、市场化运作、专业化管理的绿色生态环保领域基金。该基金由雄安新区政府与保险企业联合发起设立，首期规模65.02亿元，由广发银行河北雄安分行托管，重点投资于生态环保及绿色基础设施等领域。

2021年12月，银保监会在谋划2022年监管工作目标和重点任务时表示，完善绿色金融政策体系，推动绿色低碳转型，支持能源保供稳价，成为全力支持经济高质量发展、精准支持“十四五”重大项目建设和国家发展的重点工作。

据介绍，在促进绿色消费价值取向方面，绿色保险可以对消费者的外部性进行增益性补偿，引领公众养成绿色生活习惯。同时，绿色保险还可以推动社会资源优化配置，促进人与自然和谐，比如金融机构在农业保险经营中主动联合气象、水利等部门，开展气象预报、灾害预警和风险提示，动用无人机监控、卫星遥感、人工降雨等技术手段，显著降低了农业灾害损失。

矢志不移服务国家战略性投资需求

百姓住进容东喜洋洋。

2021年10月，作为雄安新区开发建设的先行区，容东片区首批安置住房分配启动现场摇号，容城县、安新县的拆迁安置居民笑容灿烂地乘着大巴车进入摇号现场，这也意味着雄安新区首批安置房将陆续开始交付。

在雄安新区容东片区征迁建设及周边配套建设的过程中，保险资金发挥出重要支撑作用。

2018年，中国人寿受聘成为雄安新区政府首次地方债发行的财务顾问，牵头协调了首期雄安地方债成功发行，并协助发行人首创30年期超长期限地方政府债券，支持雄安新区建设。在首期300亿元雄安新区地方政府债中，150亿元用于雄安新区启动区、千年秀林、防洪工程建设等项目；另外150亿元全部用于了容东片区征迁建设及周边配套建设。

不仅是在区域经济的发展上，在5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通等新兴基础设施建设，以及战略型新兴产业、城镇化建设等国家战略性项目落地上，保险资金也成为了重要着力点，发挥着长期、稳定和价值投资者的作用，有效服务着新发展格局。

业内人士认为，随着我国经济向高质量发展迈进，作为中国资本市场重要的机构投资者，保险行业在发挥风险补偿和防灾减损等功能的同时，将有更多机会发挥保险资金另类投资特色专长，通过债权、股权、基金、资产证券化等方式对接实体经济的多层次融资需求，为持续服务好国家战略和构建新发展格局提供支持。

“我们要按照中央经济工作会部署，在服务国家大局中育先机、开新局，拓展发展空间，厚植发展根基。”中国人寿集团党委书记白涛表示，“要全方位支持共同富裕，积极服务实体经济发展，着力支持城乡区域协调发展，服务绿色经济发展，支持社会治理现代化，全面助力高水平对外开放。”

(责编：王连香、高雷)