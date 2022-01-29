人民网北京1月29日电 （记者赵竹青）在国务院联防联控机制1月29日举行的新闻发布会上，商务部市场运行和消费促进司二级巡视员丁书旺表示，从商务部的监测情况看，当前全国消费市场运行总体平稳，生活必需品市场货足价稳。

丁书旺表示，目前，全国消费市场商品供应充足。各地商务部门积极组织大型批发市场、连锁超市加强产销衔接，加大生活必需品货源组织力度，丰富节日市场供应。近期北京新发地、大洋路、岳各庄等大型批发市场蔬菜上市总量稳定在2.5万吨左右，比去年农历同期增长10%以上。

价格方面，丁书旺表示，节前粮油价格总体稳定，肉禽蛋价格小幅波动，蔬菜价格有所上涨。据商务部监测，1月28日全国重点批发市场粮食、食用油价格与一周前基本持平，猪肉、牛肉、羊肉价格分别上涨1.5%、0.6%和0.7%，鸡蛋价格下降0.6%；受雨雪天气、需求增加等因素影响，蔬菜批发价格出现一定幅度上涨。

丁书旺透露，当前，各地传统年货销售红火，绿色有机食品、智能家电、新型电子产品等商品受到消费者青睐，一些电商平台洗地机、按摩仪、美容仪销量增长30%以上。北京冬奥会开幕在即，各地掀起冰雪消费热潮，滑雪服、滑雪板等滑雪用品销量快速增长，一些滑雪主题公园门票销售额同比增长1倍左右。

“我们判断，节日期间消费市场总体将继续保持平稳运行态势，生活必需品市场供应有充足保障。”丁书旺说。

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