人民网北京1月29日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，为响应国家发改委、国家能源局推动天然气中长期购销合同签订工作的号召，1月28日，中国海油与广东省华润燃气、华电、国家电投、佛燃能源、广州燃气、广州协鑫等12家大型城燃和电厂用户，通过上海石油天然气交易中心签署5年期中长期LNG资源购销协议。

据悉，本次签约仪式以云签约方式在北京、上海、广东三地共同举行。签约总量共计1000万吨，200万吨/年，是国内资源供应商与下游客户签署的首个创新中长期LNG资源购销合同。

广东省发展和改革委员会副主任、省能源局局长吴道闻在签约仪式上表示，2021年，广东省天然气消费量364亿立方米，是全国天然气消费第一大省。其中，中国海油供应量224.2亿方，占全省市场61.6%。中国海油此次与广东省天然气用户签署中长期天然气资源购销协议，是发挥中长期合同的“压舱石”“稳定器”作用的探索与尝试，将为广东省天然气安全稳定供应提供支撑。

上海石油天然气交易中心董事、副总经理付少华表示，此次签约是交易中心继推出“进口LNG窗口期一站通”“天然气保供预售”“南气北上”“储气库库容量”“国际LNG交易”等系列创新产品后的又一次创新，有利于推动上下游行业持续健康发展，构建行业信用体系，稳定天然气供应。

“此次长期LNG资源购销合同签约，是广东省与中国海油贯彻落实国家政策精神的重要举措，有助于深化国家天然气产供储销体系建设，有助于保障民生需求和经济的平稳运行。”中国海油气电集团党委书记、董事长石成刚表示，上下游双方通过上海交易中心线上签约，推动了上海交易中心交易创新，顺应数字经济发展，健全行业履约和信用体系。

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