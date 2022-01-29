原标题：中国人寿2022年工作会议召开 奋力开创高质量发展新局面

1月26日，中国人寿2022年工作会议在京召开。中国人寿集团党委书记白涛作题为《坚定政治立场 坚持稳中求进 以优异成绩迎接党的二十大胜利召开》讲话，集团党委副书记、总裁袁长清作经营管理报告，集团党委副书记、监事长郭新双主持会议。会议总结2021年工作，分析当前形势，部署2022年重点任务，带领全系统广大干部员工坚定政治立场，坚持稳中求进，奋力开创中国人寿改革发展新局面，为全面建设社会主义现代化国家贡献力量。

2021年工作回顾

2021年，中国人寿高质量发展稳中有进、稳中向好。

党的领导全面加强。扎实开展党史学习教育，“我为群众办实事”成效明显，认真落实新时代党的组织路线，着力推进基层党组织标准化建设，纵深推进全面从严治党，严格落实中央八项规定精神，全力配合中央巡视工作。服务大局彰显担当。健全落实党中央决策部署长效机制；持续提升服务实体经济质效，为经济社会提供风险保障537万亿元，直接投资规模近3.5万亿元，银行贷款余额2万亿元；全力支持区域协调发展，京津冀、长三角和粤港澳大湾区等重点区域投资规模2.44万亿元，贷款增量1000亿元；积极服务绿色发展，绿色贷款余额增长50%，创新推出全国首个林业碳汇指数保险和首支绿色认证低碳产业基金；助力增进民生福祉，全力服务实施积极应对人口老龄化国家战略、健康中国战略；全面助推乡村振兴，升级“扶贫保工程”，完善“一个国寿、一揽子帮扶”模式。发展质量稳步提升，集团2021年合并营业收入超1万亿元，合并总资产突破5.7万亿元，合并管理第三方资产超2万亿元（以上数据不含广发银行）。其中，保险板块价值创造能力持续增强，集团旗下寿险公司保费收入约6200亿元，财险公司保费收入约915亿元，海外公司一年新业务价值率连续两年超20%；投资板块能力和效益持续提升，全系统投资收益率跑赢大市；银行板块广发银行竞争力持续提升，存贷款增幅居股份制银行前列，成为国内首批系统重要性银行；其他板块转型步伐加快。发展格局持续优化，着力强化战略引领，持续升级综合经营，加快推进科技创新。风险防控扎实有效，风险管理机制不断健全，合规管理力度持续加大，重点领域风险有效化解。

2022年工作总体思路

白涛指出，要加强形势研判，认清时与势，分析危与机，扎扎实实办好公司的事。2022年，中国人寿要坚持稳字当头、稳中求进，坚持回归本源、专注主业，坚持前瞻谋划、系统思维，稳增长、稳地位，控成本、控风险，着力提高党建引领能力、价值创造能力、协同发展能力、数字化运营能力、产品服务创新能力，坚定不移推动高质量发展。

其中，稳增长是要保持营业收入和盈利水平稳中有增；稳地位是要确保市场份额稳定、市场领先优势稳固。控成本是要降本增效、量入为出，持续提升核心竞争力；控风险是要统筹发展和安全，牢牢守住不发生系统性风险底线。提高党建引领能力是要坚定不移走中国特色金融发展之路，坚决贯彻党中央决策部署，自觉将党的建设与中心工作同谋划、同部署、同推进、同考核，以高质量党建引领保障高质量发展；提高价值创造能力是要坚持经济价值和社会价值并重，强化集团整体价值最大化导向，推进各板块形成结构优、效益好、业务强的发展格局；提高协同发展能力是要持续强化集团“一盘棋”意识，把综合金融资源优势转化为市场竞争胜势；提高数字化运营能力是要推进经营管理全过程数字化，全面加强科技创新引领带动作用，为促进集团运营效率变革创造条件；提高产品服务创新能力是要深化供给侧结构性改革，构建高品质产品服务供给体系，培育中国人寿发展新动力。

白涛要求，保险板块要强化市场对标，在回归保障本源上引领行业；投资板块要以提升投资收益为核心，加强能力建设，大力发展第三方资产管理业务。银行板块广发银行要着力提升市场竞争力，推进“轻资本、轻资产”战略，积极构建大零售格局；其他板块要围绕服务主业、延伸主业，不断增强可持续发展能力，为提升集团整体价值贡献力量。

奋力开创中国人寿高质量发展新局面

白涛强调，2022年是党的二十大召开之年，也是深入推进“十四五”规划实施、全面建设社会主义现代化国家的关键之年，中国人寿要胸怀“国之大者”，不折不扣把党中央决策部署落实到位，重点做好以下几方面工作：

切实发挥党建引领保障作用，巩固拓展党史学习教育成果，持续加强党的政治建设，迎接、宣传、贯彻党的二十大，加强干部人才队伍建设，把“信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬”作为各级党委班子建设的根本遵循，切实抓好中央巡视整改，继续纵深推进全面从严治党。

全力服务国家发展大局，全方位支持共同富裕，积极参与完善多层次社会保障体系建设，大力发展普惠金融，服务好“六稳”“六保”；积极服务实体经济发展，支持扩大内需，丰富消费金融产品供给；着力支持城乡区域协调发展，推动服务区域协调发展指导意见落地见效，积极发展“三农”金融保险，提升服务乡村振兴工作的系统性有效性；服务经济绿色发展，加快发展绿色金融；支持社会治理现代化，加快发展责任保险、数字保险、巨灾保险等业务，探索风险减量管理；全面助力高水平对外开放，加强“一带一路”沿线国家地区项目合作，支持国内大型企业“走出去”。

加快推进一体化建设，围绕增强大局意识，加强总部建设，规范集团职级体系，加强技术保障等举措，建立健全促进集团综合金融潜能发挥的重要机制性安排。

深入推进数字化转型，全力推进共建共享系统建设，完善科技创新孵化机制，加快推动集团内数据融合融通，加大数字化人才培养和引进力度。

持续推动产品服务升级，健全产品开发迭代机制，优化客户服务投入机制，完善消费者权益保护机制，构建以客户为中心、以市场为导向的高质量产品服务供给体系。

坚决守牢风险底线，严格按照“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”方针，积极有效防范化解重大金融风险，持续完善全面风险管理体系。

中国人寿集团党委副书记、总裁袁长清在工作会议上作了2021年度经营管理报告，总结了2021年各业务板块经营情况，并对2022年具体工作提出“六个坚持”的安排：坚持党的领导，以更强自觉全面加强党的建设；坚持正确方向，以更高站位服务国家发展大局；坚持统筹兼顾，以更大担当推动主业稳健发展；坚持价值优先，以更高标准奋力提升发展质量；坚持固本强基，以更实举措有效筑牢发展基础；坚持依法合规，以更高水平科学统筹发展与安全。

会议还对常态化疫情防控工作做了部署，要求全系统严格按照驻地政府防控要求，层层压实责任，守牢疫情防线。

(责编：曹淼、李源)