新华社北京1月29日电 题：虎年春节市场“米面油、不用愁”

新华社记者王立彬

虎年春节在即，国家粮食和物资储备局29日发布信息和数据表明，由于雄厚的粮食“家底”和强大的加工调度能力，全国粮食市场稳定，从京津冀到个别遭受灾情疫情的地区，老百姓过节“米面油、不用愁”。

节日盛会：重要时间节点可保无虞

春节市场确保成品粮油不脱销、不断档，大型超市、批发市场、农贸市场不断货——这是国家粮食和物资储备局对各地粮油保供稳价工作提出的底线要求。

近日，国家粮食和物资储备局召开2022年春节、两会及冬奥会、冬残奥会期间粮油市场保供稳价工作视频会议，部署近期重要时间节点的粮油市场保供稳价工作。

按要求，各地将全力保障粮食市场供应，有效满足消费需求。加强粮食产购储加销协同联动，确保成品粮油不脱销、不断档，特别是保障好大型超市、批发市场、农贸市场供货；精准安排政策性粮食销售，把握储备轮换节奏，发挥吞吐调节作用；强化区域协同，与周边省份和重点企业联动，确保必要时能够迅速启动；强化监测预警，引导稳定市场预期；密切跟踪疫情发展态势和市场动态，紧盯重点时段、地区、品种，早发现、早行动，增强政策措施针对性和时效性。

监测显示，目前河南省粮油市场运行平稳，供应充足，价格基本稳定。特别是郑州、许昌、安阳三市未出现粮油市场供应紧张、价格波动情况。全省将加大粮油加工企业生产统筹保障，确保粮油供应不脱销、不断档，市场价格平稳。

据陕西省粮食和物资储备局介绍，此次疫情以来，省内粮油加工企业满负荷生产，陕西省粮食和物资储备局动用3.34万吨商业周转储备小麦用于面粉加工，保障了加工企业原粮需求。目前全省粮油库存充足、成品粮油价格稳定、销售市场平稳。西安市现有政府成品粮储备5.3万吨、商业库存2.6万吨，能够满足21天的消费需求，陕西省特别是西安市粮油市场供应完全有保障。

京津冀：粮油品类丰富、货源充足

京津冀粮食和物资储备部门表示，目前北京、天津、河北三省市春节、两会及冬奥会、冬残奥会期间粮油市场保障十分有力。

据北京市粮食和物资储备局负责人介绍，当前首都粮油市场运行平稳，批发、零售粮油品类丰富，货源充足，市场购销有序；粮油批发、零售及电商价格基本稳定；面粉、大米加工企业生产正常，加工原料库存充足。截至2021年末，北京市成品粮库存23.75万吨，可满足全市居民口粮正常消费37天；全市食用成品油库存9.11万吨，可满足全市居民正常消费61天。

鉴于疫情防控要求，预计今年春节在京过节人数将比往年有所增加，部分地区道路运输管控可能对粮油运输带来一定影响，将提前谋划、积极应对。

据天津市粮食和物资储备局负责人介绍，目前全市粮油市场供应充足、价格基本稳定，将全力做好春节、两会及冬奥会、冬残奥会期间粮油市场保供稳市工作。

目前河北省粮食库存充足，价格基本稳定。全省地方各类粮食库存达到215亿斤，比上年同期增加33.3亿斤；粮食加工企业成品粮库存6.2亿斤。

河北省粮食和物资储备局负责人说，作为粮食主产省和粮食加工业大省，河北省环京津两大消费市场，更是北京冬奥会重要赛区所在地，将进一步加大工作力度，确保春节、两会及冬奥会、冬残奥会期间粮油市场供应充足、运行平稳。目前河北省已经加大对张家口市等重点城市的指导保障。

粮油企业：区域协同、周边联动

粮油企业是市场供应的主体，中粮集团旗下中粮油脂、中粮粮谷、中粮可口可乐、中粮家佳康、蒙牛乳业、中粮工业食品等保供单位多措并举，加大协调，全力生产，以确保春节、两会及冬奥会、冬残奥会期间超市、门店等终端供应。

根据节日市场消费特点，中粮将全力丰富节日市场供给，满足多样化消费需求；加大运力组织力度，灵活用好铁路、公路、水运，加强末端配送统筹，着力解决落实“最后一公里”配送，确保物流通畅；积极拓展社区服务和线上业务，多渠道满足市场供应；严格落实食品安全要求，保障“舌尖上的安全”。

为保障春节、两会及冬奥会、冬残奥会期间北京市场供应稳定有序，中粮集团将北京市场保供定为第一等级，优先保障市场供应。目前中粮保供北京区域米面油产品库存充足，销售有增加趋势。考虑春节临近及春节期间离京人数减少情况，中粮逐步调整加大备货供应计划。

按国家粮食和物资储备局要求，中粮集团强化区域协同，健全与周边省份和重点企业联动保障机制。食用油方面，原由天津工厂供应北京的产品正常安排，增加山东、河北工厂的供应比例，每天增加100吨供应；从江苏、湖北、安徽工厂按每周500吨支持北京。米面方面，原由天津工厂供应北京的产品正常安排，根据北京市场实际需求，动态启动盐城、大连、沈阳等工厂保供，目前各工厂原料、产能充足。

(责编：赵欣悦、白宇)