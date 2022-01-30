原标题：深耕普惠金融 厚植为民情怀——南京银行北京分行服务新发地市场纪实

新增授信客户近60户，授信额度近9000万，贷款余额近6000万……南京银行北京分行新发地普惠金融批量项目落地将近一年，交出了令人满意的成绩单，得到了市场和客户的广泛认可，为业务的后续发展奠定了良好基础。

深入走访，纾解客户“急难愁盼”

北京新发地市场是亚洲最大的果蔬批发市场，在新冠肺炎疫情期间，该市场为稳定北京果蔬供应，保障首都民生，发挥了突出作用。2021年初，长期驻扎新发地市场的数千商户，因疫情影响导致现金流趋紧，成为市场持续稳健发展的巨大隐患。南京银行北京丰体支行干部员工不畏严寒、加班加点，在占地近160个足球场大小，容纳2000余固定摊位的市场逐户走访，起草金融服务方案上报分行，总行小企业金融部派员专程赴北京实地调研，最终在总分行的积极努力和协同配合下，成功落地了北京新发地市场普惠金融专项批量信贷项目，解客户用款燃眉之急。

党建引领，拓宽“银企合作”领域

2021年6月，南京银行北京丰体支行党支部与新发地市场党支部举行了结对共建仪式。仪式上，丰体支行党支部递交了金融服务承诺书——以市场为导向，以客户为中心，始终坚持为客户提供高效金融服务，快速响应、全心投入，业务推动善始善终，客户需求24小时内有反馈，放款操作第一时间落实。南京银行北京分行积极发挥地方国企党建优势，与新发地党支部积极探索在党建工作方面的交流合作，以党建促发展，以发展强党建，双方支部对标找差、互学共鉴，拓展了银企合作路径，丰富了银企合作内容。

惠民助农，践行“乡村振兴”战略

新发地市场的背后，连接着各地实体农贸市场和千千万万农村种植养殖户，新发地市场的繁荣，带动了广大农村地区的发展。新发地各商户业主大都从农村走向城市，用自己辛勤的汗水，书写了“城乡融合发展”的生动一笔。南京银行北京分行坚守为民初心，厚植为民情怀，践行责任金融，服务实体经济，为助力“乡村振兴”注入金融活水，不断提升贷款的可获得性、安全性和便捷性，注重满足市场商户不断增长的金融需求。

客群延展，突出“普惠金融”本质

“普”“惠”二字即道出了“普惠金融”的本质。一年前，新发地的商户有的是第一次知晓南京银行，有的甚至接受不了银行贷款观念，一年后，许多在南京银行新发地普惠金融项目中切实得到了“实惠”的商户主动介绍同行成为南京银行的新晋客户，南京银行合作三方支付码也已张贴在了许多商铺的收银台醒目位置。不仅限于新发地市场，南京银行人正以真诚务实、勤勉高效的专业服务，不断扩大南京银行在北京市场的“朋友圈”，得益于新发地批量项目的良好示范效应，京深海鲜市场、顺义石门市场、连锁家居市场的批量项目也在初步探索中，随着新项目的落地，南京银行普惠金融批量项目将更具包容性，惠及更广客群。

“稳字当头、稳中求进”是中央经济工作会议确立的2022年经济工作总基调，南京银行北京分行将认真贯彻会议精神和总行工作部署，持续加大对中小微企业和个体工商户的支持力度，促进融资增量、扩面、降价，扎实稳妥推进普惠金融业务，立足长远、久久为功。

(责编：曹淼、李源)