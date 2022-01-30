原标题：春节将至，“菜篮子”如何保供稳价？

春节将至，又面临疫情挑战，百姓的“菜篮子”稳不稳？记者近日走访了北京、四川等地，深入菜场超市、批发市场等，带来一线观察。

供给较充足，价格不存在大幅上涨基础

圆白菜每斤1.38元、香菇每斤4.98元、四季豆每斤5.98元……记者日前在北京市丰台区一家物美超市看到，蔬菜等商品供应充足，价格较为稳定。

据农业农村部监测，近段时间以来，“菜篮子”产品批发价格持续小幅上涨，1月29日葱头、莲藕批发价格环比涨幅较高，分别为7.3%、7.1%。

物价走势受供求影响较大。从供给基本面看，蔬菜、猪肉等民生商品供应较充足，春节期间价格不存在大幅上涨基础。

农业农村部统计数据显示，当前全国蔬菜在田面积达8000多万亩，可供每人每天约3斤菜；生猪生产提前恢复，牛羊肉、禽肉、奶类、鸡蛋产能处于高位；水果市场总量足、品种多，价格较为稳定。

今年春节期间恰逢北京冬奥会开幕，叠加疫情冲击，“菜篮子”保供稳价面临一定压力。对此，全国多地已加大货源组织力度，启动政府储备肉菜投放，保障市场供应。

如北京市综合采取“奖励+补贴”模式鼓励大型连锁超市加大采购规模，支持保供企业多渠道组织货源进京，目前市内各大商超货品齐全；宁夏银川、陕西西安、天津等地相继启动政府储备菜投放，确保市场货源充足。

“最近，蔬菜主要运到北方，价格也比较平稳。”四川雨润国际农产品交易中心蔬菜区二区摊主朱丽梅说，近来每天从她摊位上要发出几千斤辣椒运往各地。

据交易中心有关负责人介绍，为保障节日农产品供应，批发市场加强产销对接，成立工作突击队，动员市场内商户积极调配货源，保障市场供应。

畅通物流运输，是保障“菜篮子”供应的关键一环。近期，山西、河南、湖北、安徽等地出现降雪天气，有关地方已明确在落实疫情防控措施同时，严格执行鲜活农产品运输绿色通道政策，对保供车辆优先检测、优先通行等。

“分区分类抓好‘南菜北运’基地、北方设施蔬菜大省、大中城市等重点地区冬春蔬菜生产，持续抓好畜禽水产养殖，不断提升‘菜篮子’产品市场供应能力。”农业农村部市场与信息化司司长唐珂说。

加强价格监测预警，保障困难群众基本生活

“春节期间，部分地区可能会出现持续较强雨雪天气，叠加汽柴油价格上涨、季节性因素影响，预计菜价将比较坚挺，要继续加强监测预警，坚决打击哄抬物价、恶意涨价行为。”国务院发展研究中心市场经济研究所副研究员王立坤说。

监测预警是保供稳价的重要一环。加强节日期间，特别是疫情地区“菜篮子”商品市场价格、供应量、储备等准确监测，才能及时掌握市场动态和储备情况，有效维护市场价格秩序。

为进一步规范春节期间市场价格秩序，全国多地持续加强市场价格监测分析预警，强化价格监管，如广西柳州市发展改革委组织开展价格巡视，并联合市场监管部门持续开展市场重点检查和随机抽查，加大检查频次等，保障“菜篮子”商品量足价稳。

“菜篮子”价格变化，直接关系百姓生活成本。春节期间，做好困难群众基本生活兜底保障，是实现“菜篮子”保供稳价的应有之义。

近期，天津、山东、福建、江西、广东等地通过发放一次性价格补贴、实施春节物资优惠供应等方式，加大对困难群众基本生活保障力度。

民政部社会救助司副司长张伟表示，将指导各地密切关注、跟踪研判物价变动情况，按规定启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，及时发放临时价格补贴，缓解物价上涨对困难群众生活影响。

压实“菜篮子”市长负责制，构建保供稳价长效机制

多位专家表示，从长远看，实现“菜篮子”保供稳价，要进一步压实“菜篮子”市长负责制，优化重要民生商品生产流通消费全链条，构建长效机制。

记者从农业农村部了解到，总体上看，当前各城市“菜篮子”产品生产供给总量充足，但部分城市也暴露出自给能力下降，受疫情、极端灾害性天气等影响，一些“菜篮子”品种价格短期上涨等问题，需进一步压实“菜篮子”市长负责制。

“压实‘菜篮子’市长负责制，首先要保护好、建设好‘菜园子’，确保菜地面积稳中有增。”中国农科院农业信息研究所副研究员张晶说，一些缺口较大的城市，要在充分挖掘自给潜力的基础上，建立外埠生产基地保供渠道，确保关键时期调得进、供得上。

王立坤建议，要加强城市自有鲜活农产品生产基地建设，建设一批应急保障基地。同时，要加强农产品仓储保鲜冷链物流设施建设，健全市场流通体系。

发挥考核指挥棒作用，是压实“菜篮子”市长负责制的重要一环。唐珂说，将优化完善“菜篮子”市长负责制考核内容，更加突出生产能力和市场调控能力建设，更加强调做好重要时点期间的保供稳价工作，推动健全考核激励约束机制，全面推进地级市考核。

“构建保供稳价长效机制，还要充分发挥好市场在调节供求、稳定价格方面的积极作用，全面部署完善价格调控机制，建立健全价格监测预测预警体系、突发应急调控机制、应对物价上涨的民生保障机制等，防止‘菜篮子’价格大起大落影响基本民生。”张晶说。（记者魏玉坤、严赋憬、董小红、王昆、周楠、水金辰）

(责编：赵竹青、陈键)