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中央网信办：将为互联网企业健康持续发展提供有力保障

2022年01月30日09:04 | 来源：新华网
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原标题：中央网信办：将为互联网企业健康持续发展提供有力保障

　　新华社北京1月29日电（记者王思北）中央网信办28日会同国家发改委、工信部、市场监管总局召开促进互联网企业健康持续发展工作座谈会。记者从会上获悉，中央网信办将会同相关部门通过加强惠企政策统筹协调等方式，为广大互联网企业健康持续发展提供有力保障。

　　据悉，近年来，我国互联网企业快速发展，形成一批规模较大、有国际影响力的大型企业，在提高资源配置效率、推动技术创新和产业变革、优化社会公共服务、畅通国内国际双循环等方面发挥重要作用，日益成为建设网络强国和推动我国经济社会高质量发展的中坚力量。但同时，我国互联网企业在发展过程中也遇到了一些困难和挑战。

　　中央网信办主任庄荣文在会上表示，当前，我国经济发展环境长期利好的整体态势和发展趋势没有改变，互联网企业发展前景广阔，必须把握大势、坚定信心；我国互联网领域法治不断健全、监管不断完善，这为互联网企业加强管理、规范运营提供了有力保障，必须正确看待、积极适应；我国互联网企业发展在取得成就的同时也存在不少问题和短板，只有认清差距、直面矛盾，才能勇于变革、向新而生。

　　庄荣文表示，广大互联网企业要增强责任感、使命感，善于抢抓机遇，勇于改革创新，坚持守法经营，努力做大做强。中央网信办将会同相关部门坚持发展和规范并行、政策引导和依法管理并举、经济效益和社会效益并重，加强惠企政策统筹协调，加强网上宣传舆论引导，加强政企对接交流，创新监管方法手段，构建亲清政商关系，维护企业合法权益，切实为广大互联网企业健康持续发展做好积极服务、营造良好环境、提供有力保障。

　　座谈会上，5家互联网企业负责人就新形势下互联网企业健康持续发展提出对策和建议。大家表示，将坚定信心决心，把握发展机遇，发挥创新优势，在深化改革中提质增效，积极打造一流企业，为推进网络强国建设、全面建设社会主义现代化国家作出应有贡献。

(责编：赵竹青、陈键)

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