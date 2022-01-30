原标题：全总：去年新发展新就业形态劳动者工会会员超350万人

新华社北京1月29日电（记者周圆、樊曦）中华全国总工会党组书记、副主席、书记处第一书记陈刚29日表示，2021年全总把推动货车司机、网约车司机、快递员、外卖配送员等新就业形态劳动者建会入会和维权服务工作摆上重要位置，工作取得新突破。截至去年底，全国新发展新就业形态劳动者工会会员超过350万人，4个重点行业12家头部企业全部建会。

陈刚在当日召开的全总十七届五次执委会议上表示，过去一年，全总大力推进“劳动者港湾”等工会户外劳动者服务站点建设，目前已建服务站点超8.6万个，覆盖服务户外劳动者群体约6200万人；提升维权服务质量，各级工会提供就业服务732万人次、就业技能培训153万人次；开展劳模和工匠人才创新工作室联盟试点，建设新时代工匠学院，目前已建劳模和工匠人才创新工作室8.2万家。

陈刚介绍，今年将强化新就业形态劳动者权益保障，力争到今年底，全国新组建基层工会组织12万个以上，新发展工会会员800万人以上。推动平台企业、关联企业与工会或劳动者代表就劳动报酬、支付周期、休息休假和职业安全等事项开展协商。

在产业工人队伍建设改革方面，陈刚说，今年将实施重点产业技能培训提升工程和数字化能力提升工程，围绕产业链有序扩大跨区域、跨行业、跨企业的劳模创新工作室联盟。探索在数字领域开展职业技能竞赛，开展新就业形态劳动者劳动和技能竞赛试点等。

(责编：赵竹青、陈键)