佘惠敏

原标题：中国研发投入将保持高速增长

国家统计局近日发布的一组数据令人振奋：2021年中国全社会研究与试验发展(R&D)经费投入达27864亿元，比上年增长14.2%。

中国研发经费增速延续了“十三五”以来两位数的增长态势，实现“十四五”良好开局。这是全球排名第二的研发经费总量，也是领跑全球的研发经费增速。

这样的增速可持续吗？可以！

经济总量的强劲增长，让中国有能力保障研发投入的高速增长。

持续增长的研发投入，底气是持续增长的国民收入。横向比较世界各国的研发投入，其R&D经费总量往往与GDP总量正相关。由于新冠病毒变异株带来的全球疫情反复，加上全球通胀压力剧增、供应链危机、能源危机等问题掣肘，2021年世界经济复苏步履艰难，中国经济增长对世界经济增长的贡献率预计将达到25%左右，是引领世界经济恢复的重要力量。中国GDP总量稳居世界第二，GDP增速又在世界主要经济体中名列前茅，这是中国研发投入高速增长的根基和保障。

经济结构的转型升级，让中国有意愿保持研发投入的高速增长。

有钱花，还得愿意花。如果说GDP总量彰显了研发投入的能力，那么研发投入强度，即R&D经费与GDP之比，就彰显了研发投入的意愿。2021年我国研发投入强度再创新高，达到2.44%，比上年提高0.03个百分点。这个数字已接近OECD(经济合作与发展组织)国家疫情前(2019年)的平均水平2.47%。中国是人口众多的中等收入经济体，需要花钱的地方很多，这样的研发投入强度，反映了中国以科技创新作为第一动力、持续推动经济转型升级的强烈意愿。

科技实力的稳步提升，让中国有动力保证研发投入的高速增长。

愿意花钱，还得花出效果，才能有持续花钱的动力。中国长期坚持投入研发，科技实力的稳步提升与经济的高质量发展互相促进，形成良性循环。中国220多种主要产品产量都是世界第一，显示了社会生产力的增强。中国发明专利申请量和授权量都居世界第一，国际顶尖期刊论文数量、高被引论文数量均排名世界第二，说明科技实力也明显增强。世界知识产权组织2021年发布的全球创新指数(GII)显示，我国科技创新能力在132个经济体中位列第12位，较上年再升2位，稳居中等收入经济体首位；自2013年起，我国GII排名稳步上升，9年间提升了23个位次。

当然，花钱是一门学问，要为科技创新筹来更多钱并把钱花到位，还有很多可以改进的地方。与美国等世界科技强国相比，我国研发经费投入在规模、结构和效能等方面仍有不足。要扩大投入规模，我们必须完善多元化投入机制，鼓励更多社会资本投入创新；要优化投资结构，我们必须瞄准关键领域和薄弱环节，增加基础研究经费占比，增强原始创新能力；要提升创新效能，我们必须深化改革、加快推进科技政策落实落地，激发科技工作者的创造潜力。

当前，世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革对中国既是机遇也是挑战。对中国科技事业来说，有钱花、愿意花、没白花，这三点目前都没有改变。因此，展望新的一年，可以大胆预言：中国研发投入还将保持高速增长！

(责编：赵竹青、陈键)