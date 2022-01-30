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全球首艘10万吨级智慧渔业大型养殖工船在青岛出坞下水

2022年01月30日09:10 | 来源：新华网
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原标题：全球首艘10万吨级智慧渔业大型养殖工船在青岛出坞下水

近日，国信中船公司投资建造的全球首艘10万吨级智慧渔业大型养殖工船“国信1号”在中国船舶集团青岛北海船厂顺利实现出坞下水，历经392天的船舶建造施工，“国信1号”进入调试收尾阶段，预计今年上半年交付运营。

2019年以来，国信集团发起并联合中国船舶集团、中国水产科学研究院、海洋国家试点实验室等，率先投资建设全球首艘10万吨级全封闭游弋式大型养殖工船。“国信1号”由中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所牵头研制，总长249.9米、型宽45米、型深21.5米，载重量10万吨，排水量13万吨。全船共15个养殖舱，养殖水体达8万立方米，开展大黄鱼等高端经济鱼类的养殖生产，可年产高品质大黄鱼3200吨。2020年6月3日，国信中船公司与青岛北海船舶重工有限公司完成项目建造签约，12月19日正式启动建造，2021年7月22日入坞舾装；2022年1月25日出坞下水调试，将于2022年4月交付运营。

为确保“国信1号”顺利实施，团队同步开展了总吨位约5000吨的中间试验船“国信101号”海上养殖实验，目前完成四个锚地、两批次舱养大黄鱼的接力养殖和起捕，养殖密度达20kg/m3以上，成活率大于95%，单月增重达70g，首次实现了应激性强烈的大黄鱼全程集约化船载舱养高效养殖。

为加快产业进度，2022年将启动国信2号、3号船建造，并同步进行超大型（30万吨）船体功能论证和总体设计，探索亲本保存、苗种繁育、全周期工业化养殖，提前储备关键技术。目前，国信养殖工船项目已列入国家发改委、农业农村部“2020年现代化海洋牧场综合试点项目”，并完成“2022年山东省重大科技创新工程申报。该项目的实施将构建深远海工业化绿色养殖新模式，拓展渔业发展新空间，推动我国海水养殖业走向深蓝。

(责编：赵竹青、陈键)

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