李政葳

原标题：促进互联网企业健康持续发展

近日，中央网信办会同国家发改委、工信部、市场监管总局召开促进互联网企业健康持续发展工作座谈会。

中央网信办主任庄荣文介绍，近年来，我国互联网企业快速发展，形成一批规模较大、有国际影响力的大型企业，在提高资源配置效率、推动技术创新和产业变革、优化社会公共服务、畅通国内国际双循环等方面发挥了重要作用，日益成为建设网络强国和推动我国经济社会高质量发展的中坚力量。当前，我国经济发展环境长期利好的整体态势和发展趋势没有改变，互联网企业发展前景广阔，必须把握大势、坚定信心。

庄荣文表示，中央网信办将会同相关部门，通过加强惠企政策统筹协调等方式，切实为广大互联网企业健康持续发展提供有力保障。

国家发改委副主任林念修表示，互联网企业要更加注重创新突破，提升全球化发展水平；更加注重赋能实体经济高质量发展，加快推进传统产业转型升级；要更加注重营造公平普惠的发展环境。

工信部党组成员张云明表示，全行业要坚定信心，顺应发展规律，推动高质量发展：一是坚持技术创新驱动发展，促进产业结构优化；二是强化融合应用引领发展，加快产业生态培育；三是增强依法合规经营意识，推动行业公平竞争；四是加强网络安全防护能力，保障行业健康有序发展。

市场监管总局副局长秦宜智表示，市场监管部门将进一步推动健全平台经济治理体系，强化平台经济领域基础性制度供给，优化监管方式、提升监管水平，努力为平台企业创造公平、有序、透明的市场环境，支持和促进平台企业公平竞争、创新发展、高质量发展。

座谈会上，5家互联网企业负责人就新形势下互联网企业健康持续发展提出对策和建议。大家表示，将坚定信心决心，把握发展机遇，发挥创新优势，在深化改革中提质增效，积极打造一流企业，为推进网络强国建设、全面建设社会主义现代化国家作出应有贡献。

(责编：赵竹青、陈键)