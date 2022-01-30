李金磊

原标题：新年涨钱了！工资、养老金、医保迎来新调整

虎年春节将至，有关钱袋子的利好不断，不少待遇提升，一些费用降低，涨钱、降费，真金白银的利好，一起来看。

全国各地区最低工资标准情况(截至2022年1月1日)。来自人社部网站

最低工资标准

2022年，多个地区宣布提高最低工资标准。其中，深圳自2022年1月1日起月最低工资标准上调至2360元/月。河南三类行政区域月最低工资标准分别由原来的1900元、1700元、1500元调整为2000元、1800元、1600元。

福建、重庆宣布将于2022年4月1日起提高最低工资标准。其中，福建四个档次月最低工资标准调整为2030元、1960元、1810元、1660元。重庆第一档月最低工资标准从1800元调整为2100元，第二档月最低工资标准从1700元调整为2000元。

最低工资标准上调，有助于增加职工收入，特别是促进提高低收入职工的工资水平。同时，与最低工资挂钩的失业保险金、医疗期内的病假工资、试用期的工资以及单位停工、停业等情况下职工的基本生活费，也会随最低工资标准的提高而上涨。

养老金

多个省份宣布提高城乡居民基础养老金。其中，江苏城乡居民基本养老保险基础养老金省定最低标准由每人每月173元提高到187元，较上年增长8%。新标准从今年1月1日开始执行，于3月31日前落实到位。

贵州在政府工作报告中提到，今年将城乡居民基础养老金最低标准由每人每月98元提高到113元。

此外，退休人员的养老金也有望迎来上调。河北在政府工作报告中提出，要提高退休人员基本养老金。上海提出，统筹提高养老金、医保、低保等社保待遇标准。

资料图：某医院门诊楼。 中新社记者 殷立勤 摄

普通门诊待遇

从2022年开始，部分省份开始实施职工基本医保门诊共济保障改革，其中一项重要的内容就是提升门诊待遇水平，将更多门诊费用纳入医保报销。

比如，福建通过降低普通门诊起付线、提高报销比例和封顶线等提高门诊待遇，其中：起付线统一调整为当地全口径城镇单位就业人员平均工资的1%左右；报销比例在职人员统一提高至75%，退休人员统一提高至80%，在基层就诊的再提高10个百分点。

广东职工医保普通门诊统筹不设起付标准，在职职工发生的政策范围内医疗费用，一级及以下医疗卫生机构支付比例不低于60%，二级医疗卫生机构不低于55%，三级医疗卫生机构不低于50%，退休人员支付比例适当提高。

一次性工亡补助金

2022年，一次性工亡补助金标准迎来上调。

根据工伤保险条例的规定，一次性工亡补助金标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍。

国家统计局1月份公布的数据显示，2021年，全国城镇居民人均可支配收入为47412元，所以，2022年一次性工亡补助金标准确定为47412×20=948240元。

资料图：银行工作人员清点货币。中新社记者 张云 摄

这些费用降了！

银保监会近日发布《关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见》，鼓励适度减少账户管理及维护、低频低投入等服务项目收费，与企业和人民群众分享银行业发展成果。

部分银行已经行动起来。中国银行发布公告称，自2022年2月1日起取消个人借记卡年费和人民币个人小额活期存款账户管理费，名下中国银行所有个人借记卡年费(含以往年度欠缴的年费)和小额账户管理费当日起不再收取。中国邮政储蓄银行也发布公告，调整部分服务项目，包括胖虎卡免收卡工本费、小额账户管理费、借记卡年费。

另外，财政部表示2022年要实施更大力度减税降费，虎年的税费负担有望进一步减轻。

(责编：赵竹青、陈键)