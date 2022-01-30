原标题：八部门：推行农药网上实名购买、溯源管理

29日，农业农村部等八部门印发《“十四五”全国农药产业发展规划》(以下简称《规划》)，其中提出，推行农药网上实名购买、溯源管理。防止互联网经营者违规销售农药造成安全隐患。

《规划》提出，到2025年，农药产业体系更趋完善，产业结构更趋合理，对农业生产的支撑作用持续增强，绿色发展和高质量发展水平不断提升。

《规划》提到，推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强，培育一批竞争力强的大中型生产企业。到2025年，着力培育10家产值超50亿元企业、50家超10亿元企业、100家超5亿元企业，园区内农药生产企业产值提高10个百分点。

《规划》还要求大力发展农药经营社会化服务，促进农药经营由单纯的分散卖药行为向规模化、专业化和社会化的技物结合服务转变。到2025年，农药经营单位数量不超过30万家，限制使用农药定点经营门店数量控制在1.5万家以内，农药经营使用一体化企业达到2000家。

同时，重点在粮食、蔬菜、水果、茶叶优势产区，打造农药标准化经营服务门店1万家，大力推行开方卖药、台账记录、追溯管理等规范化经营服务。到2025年，力争50%的农药经营门店实行标准化经营服务。

《规划》另提到，制定互联网经营农药负面清单和网络经营行为规范，严格执行农药经营许可制度，实行线上线下一体化经营。加强网络经营跨部门协同监管，严厉打击违法经营行为。

《规划》还强调，加强农药科学安全使用技术普及，大力推广生物防治、理化诱控、科学用药等绿色防控技术，着力发展专业化统防统治服务，不断提高农药利用效率。到2025年，三大粮食作物统防统治覆盖率达到45%，持续推进化学农药减量使用。

此外，针对登记使用15年以上的农药品种，《规划》要求，加强对使用效果、作物药害、抗性变化，以及农药残留、人畜中毒和环境影响等方面监测评价，推动低效、高风险农药逐步退出，防范使用安全风险，健全农药登记后使用环境风险监测和再评价机制。到2025年，完成一批高毒高风险农药品种再评价，构建高毒高风险农药风险评价和淘汰机制。

(责编：赵竹青、陈键)