原标题：五部门：到2025年农村环境整治水平显著提升

据生态环境部官方微信消息，近日，生态环境部、农业农村部、住房和城乡建设部、水利部、国家乡村振兴局联合印发《农业农村污染治理攻坚战行动方案(2021—2025年)》(以下简称《行动方案》)，对持续打好农业农村污染治理攻坚战总体要求、主要任务和保障措施作出全面部署。《行动方案》提出，到2025年，农村环境整治水平显著提升，农业面源污染得到初步管控，农村生态环境持续改善。

“十三五”以来，生态环境部联合农业农村部等部门，组织各地认真落实党中央、国务院关于打好污染防治攻坚战、实施乡村振兴战略等决策部署，不断加强农业农村生态环境保护，启动实施农业农村污染治理攻坚战行动计划，完成各项重点任务预期目标，取得阶段性进展，农村生态环境有明显改善。同时也应该看到，农业农村污染治理任务艰巨，工作基础薄弱，在农村人居环境整治和农业面源污染防治方面还存在突出短板，与人民群众的美好期盼以及2035年建成美丽中国目标还有较大差距。

《行动方案》落实深入打好污染防治攻坚战总要求，以增强人民群众的获得感和幸福感为出发点，坚持精准治污、科学治污、依法治污，聚焦解决农业农村突出环境问题，以农村生活污水垃圾治理、黑臭水体整治、化肥农药减量增效、农膜回收利用、养殖污染防治等为重点领域，以京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区、黄河流域等为重点区域，强化源头减量、资源利用、减污降碳和生态修复，持续推进农村人居环境整治提升和农业面源污染防治，为实现乡村生态振兴提供有力支撑。

《行动方案》立足“三农”实际和发展需要提出主要目标。到2025年，农村环境整治水平显著提升，农业面源污染得到初步管控，农村生态环境持续改善。新增完成8万个行政村环境整治，农村生活污水治理率达到40%，基本消除较大面积农村黑臭水体；化肥农药使用量持续减少，主要农作物化肥、农药利用率均达到43%，农膜回收率达到85%，畜禽粪污综合利用率达到80%以上。

《行动方案》针对主要领域和突出瓶颈，提出五个方面重点任务，明确路线图和进度表。一是加快推进农村生活污水垃圾治理，包括分区分类治理生活污水、加强农村改厕与生活污水治理衔接、健全农村生活垃圾收运处置体系、推行农村生活垃圾分类减量与利用等。二是开展农村黑臭水体整治，包括明确整治重点、系统开展整治、推动“长治久清”等。三是实施化肥农药减量增效行动，包括深入推进化肥减量增效、持续推进农药减量控害等。四是深入实施农膜回收行动，落实严格的农膜管理制度等。五是加强养殖业污染防治，包括推行畜禽粪污资源化利用、严格畜禽养殖污染防治监管、推动水产养殖污染防治等。

同时，为扎实推进攻坚战实施，《行动方案》提出四个方面保障措施。一是强化组织领导，加强部门协作配合，地方落实推进。二是强化政策保障，落实地方财政事权，发挥中央资金引导效应，建立设施长效管护机制，依法落实用地审批等。三是强化监测监控，推进环境监测和污染调查。四是强化监督考核，健全成效评估机制等。

(责编：赵竹青、陈键)