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六项预期性指标 勾勒地理标志“十四五”保护方向

2022年01月30日09:25 | 来源：科技日报
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原标题：六项预期性指标 勾勒地理标志“十四五”保护方向

国家知识产权局近日印发《地理标志保护和运用“十四五”规划》，六项预期性指标勾勒出地理标志五年保护和运用方向：到2025年，地理标志认定数量保持稳定合理增长，使用地理标志专用标志的市场主体达到1.8万家以上，年直接产值保持稳定增长，制修订一批地理标志领域国家标准、地方标准和团体标准，建成国家地理标志产品保护示范区100家，推动更多中国地理标志在海外获得保护。

盘锦大米、烟台苹果、山西老陈醋……耳熟能详的地理标志是重要的知识产权，也是典型的“一方水土养一方物”。特定气候水土条件、民间加工工艺、传统文化传承使得区域内某种产品具备很强的独特性和优势性，将其注册为地理标志，可以有效提升区域内企业竞争力，推进乡村振兴，促进区域特色经济发展。

然而，近年来地理标志保护和运用工作也面临许多挑战，比如，制度协调统一有待加强，保护能力水平与营造一流营商环境的要求仍有距离，审查认定体系尚待完善，产品特色质量管理与监督有待强化，地理标志品牌价值尚未充分显现等。

破解这些难题与挑战，地理标志五年规划明确提出了地理标志保护基础更加坚实、地理标志运用效益更加凸显、地理标志互认互保范围进一步扩大三项发展目标。同时，围绕夯实地理标志保护和管理基础、提升地理标志保护和管理水平、加强地理标志品牌建设、发展地理标志特色产业、扩大地理标志对外交流五方面部署了19项主要任务。还特别设立了地理标志保护工程、地理标志运用促进工程两大专项工程。

国家知识产权局局长申长雨介绍，下一步，国家知识产权局将严格地理标志保护产品认定和地理标志证明商标、集体商标的注册审查，推进国家地理标志产品保护示范区建设，开展地理标志助力乡村振兴行动，支持建设展示推广中心，积极落实中欧地理标志保护与合作协定、中法地理标志合作议定书、中泰地理标志保护协议等，推动与更多国家开展地理标志国际互认互保谈判磋商。（记者王琳琳）

(责编：赵竹青、陈键)

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