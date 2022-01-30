人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

上水吸污工的春运剪影

2022年01月30日10:34 | 来源：新华网
小字号

原标题：上水吸污工的春运剪影

　　在南宁东站，作业完毕的上水吸污员在检查撤管情况（1月28日摄）。

　　除夕临近，中国铁路南宁局集团有限公司南宁东站每天开出列车300多趟，司职上水、吸污的工人们只能利用高铁或动车靠站间隙，争分夺秒给列车上水吸污。每天，他们在股道间穿梭作业，行走里程约10公里。面对紧张而繁重的工作，他们默默坚守、一丝不苟，为的是让旅客喝上放心水，在干净整洁的乘车环境中安然返乡过新年。

　　新华社记者 张爱林 摄

【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】
(责编：赵竹青、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
我国首次实现冬奥赛事“百米级、分钟级”业务天气预报能力
　　人民网北京1月30日电 （记者李楠桦）近日，北京市气象局副局长曲晓波在中国气象局新闻发布会上介绍，我国首次实现了冬奥赛事“百米级、分钟级”业务天气预报能力，建成了京津冀区域500米分辨率、冬奥山地赛场核心区域100米分辨率、逐10分钟快速更新的数值天气预报模式体系，并以此为依托建立了预报服务系统，提供从短时临近（0-1小时）到延伸期（30天）的无缝隙精细化网格预报产品，人工智能技术在冬奥会核心区风力预报中发挥作用。 “寒冷、大风、干燥、降水少、温度变化大等大陆性冬季季风气候特点对北京冬奥会的气象服务保障提出严峻考验。…
就地过年，让家的温暖就在身边
　　街边的大红灯笼高高挂起，胸中的似箭归心轻轻放下。在万家团圆的节日里，有这样一群人，或因坚守岗位，或因疫情防控，选择了就地过年。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部