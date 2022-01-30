上水吸污工的春运剪影
2022年01月30日10:34 | 来源：新华网
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原标题：上水吸污工的春运剪影
在南宁东站，作业完毕的上水吸污员在检查撤管情况（1月28日摄）。
除夕临近，中国铁路南宁局集团有限公司南宁东站每天开出列车300多趟，司职上水、吸污的工人们只能利用高铁或动车靠站间隙，争分夺秒给列车上水吸污。每天，他们在股道间穿梭作业，行走里程约10公里。面对紧张而繁重的工作，他们默默坚守、一丝不苟，为的是让旅客喝上放心水，在干净整洁的乘车环境中安然返乡过新年。
新华社记者 张爱林 摄
(责编：赵竹青、陈键)
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