人民网北京1月30日电 （申佳平）据国家发展改革委消息，为传承革命老区精神、凝聚中国精神，弘扬伟大建党精神，加快推进革命老区红色旅游高质量发展，促进革命老区走出新时代振兴发展新路，国家发展改革委近日会同文化和旅游部、国家文物局印发推动革命老区红色旅游高质量发展有关方案（以下简称《方案》），其中提出要合理开发特色国防军事旅游产品。

《方案》适用范围为国家明确的12个革命老区及全国其他革命老区县市，围绕“加强红色资源保护利用”“推进红色旅游品质升级”“优化红色旅游发展格局”等三方面部署了12项重点任务。

其中，在“加强红色资源保护利用”方面，《方案》提出了加大革命文物保护力度、深入挖掘红色文化内涵、稳妥建设红色纪念设施、创新红色旅游产品开发等4项任务，明确要求以县（区、市）为单位开展革命文物资源专项调查和定期排查，全面摸清革命老区革命文物资源家底和保护需求，将革命文物资源资产使用和管理情况纳入国有资产报告，加强革命老区重大纪念设施项目建设管理，合理开发特色国防军事旅游产品，积极打造精品红色旅游演艺作品等。

在“推进红色旅游品质升级”方面，《方案》提出了健全红色旅游基础设施、推进红色旅游资源整合、提升红色旅游服务质量、加强红色旅游人才建设等4项任务，明确要求完善革命老区红色旅游经典景区内部道路、步道、标识、停车场、充电桩、厕所、消防安防、游客中心等配套设施，推进“互联网+红色旅游”融合发展，完善“建党百年红色旅游百条精品线路”，促进红色主题餐饮业、住宿业向品牌化、规范化、便利化转型升级，制定革命老区红色旅游人才培训计划等。

在“优化红色旅游发展格局”方面，《方案》提出了提升红色旅游规范发展水平、深化红色旅游与乡村振兴融合、促进革命老区城乡区域协调、推进红色旅游适度多元发展等4项任务，明确要求规范管理红色旅游宣教活动、红色文化教育场所以及红色旅游讲解内容，加强外文简介、指示牌、标语、宣传册（单）、门户网站等内容审核，严禁以发展红色旅游名义，破坏生态环境、违规占用耕地，融合发展乡村旅游和红色旅游，加强革命老区区域合作，探索共同编制红色旅游发展规划，建立革命老区红色旅游重大项目储备库，鼓励社会力量参与红色旅游资源保护开发利用，充分发挥有效市场和有为政府同频共振积极作用等。

《方案》最后提出，要加强党的领导、完善工作机制、加大帮扶力度、强化督导评估，要求革命老区所在省（区、市）党委和政府要将革命老区红色旅游发展作为重点工作，建立健全专项工作机制和支持措施；革命老区有关市县党委和政府要认真抓好贯彻落实。

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