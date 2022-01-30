原标题：助力“就地过年” 上海银行金融服务不打折

虎年春节即将来临，上海银行服务不打烊。据了解，该行强化线上金融服务，关注老年客户金融需求，统筹网点营业安排，继续为市民提供安全高效、专业便捷的金融服务。春节假期正值冬奥开幕，上海银行北京地区网点多措并举，全力保障冬奥期间各项金融服务顺利开展。

线上：“7×24”小时服务不打烊

春节期间，上海银行手机银行、网上银行等线上渠道将持续为客户提供 “7×24”小时贴心服务，对个人客户来说，动动手指即可完成账户查询、转账汇款、储蓄理财、信用卡还款以及各类生活缴费等主要金融服务；对企业客户来说，可通过企业网银在线完成查询转账、代发工资、财务报销、电子对账等常用金融服务。

“数字化”也可牵手“老龄化”， 借助“美好生活版”手机银行，春节期间，上海银行的老年客户足不出户，也能享受到优质的金融服务。早在2016年，上海银行就推出老年客群专属版本手机银行，近年来，该行持续对手机银行版本进行优化迭代，将老年人最关心的金融服务突出展示，立足老年客群特点，持续优化页面信息展示形式、功能布局、流程体验，推广“刷脸登陆”“声纹识别”“指纹识别”“AI体验”等，提高养老服务金融的便捷性和安全性，让老年客户能够共享金融科技的发展成果。

网点：优质服务“有温度，不打折”

上海银行统筹安排网点营业时间，春节期间在上海地区的142家营业网点正常营业，占上海地区全部网点的6成，市民可通过该行客服热点(95544)查询网点营业信息，就近办理业务。

春节本应万家团圆，但城市里仍有不少户外工作者早出晚归，保障着城市的正常运行。据了解，为解决户外工作者“累了，渴了，饿了”的基本需求，该行浦东分行积极助力环卫事业，开辟“爱心接力避风港”，设陆家嘴支行、德平路支行、锦绣路支行、南汇支行作为4个主要站点辐射浦东区域，充分利用网点资源，在厅堂开辟独立休息空间的同时，结合疫情防范要求，提供一次性口罩、消毒液、饮用水、冰箱、微波炉、药箱、手机充电、报刊杂志、雨具等，为户外工作者铸就“爱心避风港”。

喜迎冬奥开幕，强化金融服务

距离冬奥会开幕不足一周，上海银行充分发挥其连续多年服务进博会等涉外活动和国际赛事的经验，注重提升赛事期间来华的运动员和涉奥人员的金融支付体验，营造便捷贴心的服务环境。

据了解，此前上海银行北京分行全力配合人民银行，开展了冬奥会核心区域内支付服务环境的排摸工作，走进特约商户、重点地区、重点场景，对银行卡和移动支付受理环境的情况进行梳理，共排查商户3000余户，充分保障冬奥会期间支付清算业务顺畅安全。除此之外，该行还在17家北京地区营业网点设置“冬奥绿色通道”，为涉奥境外机构开立境内单位、个人结算账户提供便利。

冬奥会开幕正值春节期间，为满足首都群众过年及冬奥会期间新钞使用需求，上海银行北京分行组织辖内各营业网点开展“送福得福，新钞纳福”的新钞兑换暖心服务。一是与现金调缴行提前沟通，最大程度确保预约新钞的及时，保障现金库存充足；二是提前测算并向网点配置分发一定数量的各券种新钞，做好新钞兑换准备；三是增加各网点新钞调运频次，尽最大程度满足新钞兑换需求；四是组织分行全员通过图文、公众号加强兑换服务宣传，开通辖内各网点新钞兑换预约热线，客户可与专属客户经理联系，或提前1个工作日与网点预约，即享新钞兑换服务。

(责编：董童、李源)