人民网北京1月30日电 （记者许维娜）柔性显示、量子点（QLED）、激光显示、Micro LED……随着新一轮科技革命和产业变革深入推进，我国新型显示技术呈多元化发展的趋势，产业机遇与挑战并存。

有专家表示，新一代显示技术竞相发展，在这其中，Micro LED是新一代显示技术，比现有的OLED技术亮度更高、发光效率更好、但功耗更低。

记者注意到，不少企业正持续加强前瞻性技术研发，提前布局Micro LED等新型显示技术。

以维信诺为例，维信诺参股公司成都辰显光电有限公司近日对外宣布推出可用于高端TV的12.7英寸Micro LED拼接显示屏，该产品实现自主开发并首次采用25微米LED芯片。

维诺信相关负责人介绍，该款Micro-LED显示屏采用6片拼接，拼缝小于100微米。凭借自主开发的混合驱动电路架构和高速巨量转移技术，辰显光电成功实现98%DCI-P3色域、700nit亮度、256灰阶（8bit）色深的显示效果，并将25微米LED芯片转移良率提升至99.9%。

据悉，辰显光电目前已建成从驱动背板、巨量转移、修复到模组全覆盖的Micro LED显示产线。目前，在Micro LED领域，辰显光电拥有专利申请676件，发明专利占比96.7%。

对于未来发展前景，辰显光电技术策划部资深研究员胡飞透露，在玻璃基Micro LED技术领域，辰显光电将重点布局高端电视、车载和智能可穿戴等应用，而硅基Micro LED技术则重点布局AR应用领域。

维信诺方面表示，未来，将继续坚持以AMOLED主营业务为核心展开创新，拓展以Micro LED为代表的前沿显示技术，积极布局感知交互技术。

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