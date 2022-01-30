人民网北京1月30日电 （记者栗翘楚）北京冬奥会开幕在即，海关总署紧紧围绕海关工作职责，以高度政治责任感、坚定坚决的态度、迅速有力的行动，在常态化疫情防控条件下切实保障人员抵离疫情防控、物资通关保障等海关涉奥工作，为顺利举办一场“简约、安全、精彩”的冬奥盛会提供保障。

海关加强全球新冠肺炎疫情监测，定期开展境外疫情输入风险评估，海关总署指导相关海关严格规范做好入境人员体温监测、健康申明卡核验、采样检测、移交处置等各环节措施，抓紧抓实抓细口岸疫情防控各项工作，坚决遏制疫情通过口岸输入。2022年1日1日至29日，北京海关监管涉冬奥入境航班178架次，人员8018人次。

据了解，在确保严格监管、精准检疫的基础上，海关根据航班情况实施“一机一策”保障方案，尽最大可能压缩涉奥人员的通关时间。启用P2实验室，高效完成电力改造和资质认定申请。组成新冠病毒检测技术海关系统专家组，负责为北京冬奥会核酸检测工作提供技术指导，并加强与地方联防联控机制的检测技术交流，最大可能压缩送样检测出具结果时间。对海关健康申报功能进行了升级完善，翻译了15个语言版本的健康申明卡，增加了使用护照号调取健康申报信息功能。在首都机场配套自助申报校验一体机59台、智能测温验放通道10套，实现健康情况的12种语言自助申报、闸机自动放行、测温无感录入等功能，每名入境旅客健康申报验核时间压缩近30%。丰富多语种服务方式，撰写8种语言版本健康申报提示和小视频，选派熟悉小语种的海关业务人员，做好相关外国冬奥代表团（人员）入出境的翻译工作。

在物资通关方面，海关总署发布《北京2022年冬奥会和冬残奥会海关通关须知》，对北京冬奥会进出境物资和人员从信息注册备案、暂时进境物资税款担保、进境前备案审批、进境物资通关、人员及个人物品监管、记者采访器材通关等8个方面提供详细指引。拓宽ATA单证册适用范围，海关扩大接受“体育用品”用途的暂时进境ATA单证册，对用于冬奥会比赛及训练等所必需的体育用品，可以使用ATA单证册办理暂时进境海关手续。制作统一标识，在主要进出境口岸设立冬奥物资、人员海关专用通道、专用窗口。落实“5+2”预约通关制度，保障奥运物资24小时办理通关手续。因特殊情况需在比赛场馆、奥运村现场查验的物资，由北京冬奥组委提出申请，经海关审核同意，可运至比赛场馆、奥运村接受查验。

北京海关作为主管地海关，针对冬奥会物资量大且种类繁杂的特点，为冬奥会量身打造了一系列便利化举措，全力保障冬奥物资顺畅通关。北京冬奥会暂时进境物资，由冬奥组委统一向北京海关提供税款担保，免于逐票担保，大幅度提高通关效率；打造冬奥无纸化通关管理系统，企业可线上完成物资清单和物资证明函的审批办理，实时做到“一次申报、三方确认”，预计节省时间50%以上；优先办理通关、查验手续，对命中采消指令的物资采取即来即采、顺势消毒、快速验放；施行卡口通道专用、物流服务专线、应急力量专配、综合协调专员、外围安全同防，畅通冬奥会主物流中心物资仓储配送。

此外，北京海关始终与冬奥组委、天津海关密切配合，保持高效、顺畅沟通，第一时间解决物资通关过程中可能出现的问题，确保冬奥会物资顺畅便利通关，并派员前往主物流中心、主媒体中心对冬奥会暂时进境物资开展实地监管，核查冬奥会物资申报情况与实际使用情况。自2021年3月25日首批冬奥会暂时进境物资进境至2022年1月25日，北京冬奥会物资已基本进境完毕，北京海关共监管验放冬奥会进境货物890票，货值约23.39亿元人民币，主要物资为转播设备、体育器材、办公家具等，进口口岸主要为首都机场海关、北京朝阳海关、天津新港海关、天津东疆海关。

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