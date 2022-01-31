中新财经1月30日电(记者 李金磊)数字人民币正在加速走进中国人的生活。这个春节，数字人民币玩出更多花样。

数字人民币红包

数字人民币红包又来了。多地春节期间发放数字人民币红包。

其中，深圳组织中、农、工、建、交、邮储六大商业银行，将累计发放2500万元的数字人民币红包，覆盖生活服务、大型商超、餐饮消费、零售超市、文体旅游等多个领域。

成都市新津区以数字人民币消费红包的形式给全市人民拜年，发放总计 2.69万个、 总额200万元的数字人民币消费红包，分 66元、88元两档，可以在活动期间至新津指定商户消费。

中新财经记者注意到，数字人民币(试点版)App近日进行了升级，一大变化就是增加了消费红包的提示，可以独立显示红包余额了。

数字人民币压岁钱

用数字人民币发压岁钱，是不是很潮？

中新财经记者了解到，一款依托于数字人民币硬钱包技术的数字人民币春节红包卡，目前处于小规模试运行阶段。该卡在央行数研所的指导下，由美团联合中国银行推出。

怎么用呢？可通过数字人民币App对该卡进行账户管理、充值等操作。该红包卡可用于在美团平台丰富的线上生活场景消费，同时也支持用户到线下可受理数字人民币的商户使用，实现“线上+线下”联动。

据悉，该红包卡具备数字人民币可控匿名、智能合约等功能，形式上也更加适合老人、孩子等群体“尝鲜”。

数字人民币遇上冬奥

这个春节，遇上了冬奥会，而在冬奥会场景，也是可以使用数字人民币支付的。

据悉，冬奥会期间，中行将提供“软钱包”“硬钱包”两大数字人民币试点服务。通过个人手机就可以完成“软钱包”的开立、充值、消费、注销等操作。“硬钱包”将以实体钱包的形式提供服务，对应的卡片、手环等实物冬奥专属产品，有的叫“冰芯”，有的叫“雪环”。

中新财经记者曾多次现场体验过“硬钱包”，有一种叫可视卡硬钱包，跟银行卡差不多大小，但不同的是卡面上有一个小窗口，可以显示交易金额和余额，每消费一笔，这个窗口的数字会自动变化、自动扣减，用起来很方便。

还有可以穿戴的数字人民币钱包，比如手套钱包，可满足冬季运动时便捷支付的需求，在滑雪场或滑冰场，运动员、游客戴着手套，轻轻一碰就可完成数字人民币支付。

数字人民币可视卡“硬钱包”可以显示余额和交易额。中新网记者 李金磊 摄

数字人民币加速走进生活

随着数字人民币应用场景的不断丰富，更多人会用到数字人民币，现在点外卖、打车、买机票、乘坐地铁，都能用数字人民币支付。

据悉，目前，人民银行已经在深圳、苏州、雄安、成都、上海、海南、长沙、西安、青岛、大连等地和2022年北京冬奥会场景开展数字人民币试点，基本涵盖了长三角、珠三角、京津冀、中部、西部、东北、西北等不同地区。

截至2021年12月31日，数字人民币试点场景已超过808.51万个，累计开立个人钱包2.61亿个，交易金额875.65亿元。

你用过数字人民币吗？

(责编：王震、杨迪)