数字人民币压岁钱来了！
中新财经1月30日电(记者 李金磊)数字人民币正在加速走进中国人的生活。这个春节，数字人民币玩出更多花样。
数字人民币红包
数字人民币红包又来了。多地春节期间发放数字人民币红包。
其中，深圳组织中、农、工、建、交、邮储六大商业银行，将累计发放2500万元的数字人民币红包，覆盖生活服务、大型商超、餐饮消费、零售超市、文体旅游等多个领域。
成都市新津区以数字人民币消费红包的形式给全市人民拜年，发放总计 2.69万个、 总额200万元的数字人民币消费红包，分 66元、88元两档，可以在活动期间至新津指定商户消费。
中新财经记者注意到，数字人民币(试点版)App近日进行了升级，一大变化就是增加了消费红包的提示，可以独立显示红包余额了。
数字人民币压岁钱
用数字人民币发压岁钱，是不是很潮？
中新财经记者了解到，一款依托于数字人民币硬钱包技术的数字人民币春节红包卡，目前处于小规模试运行阶段。该卡在央行数研所的指导下，由美团联合中国银行推出。
怎么用呢？可通过数字人民币App对该卡进行账户管理、充值等操作。该红包卡可用于在美团平台丰富的线上生活场景消费，同时也支持用户到线下可受理数字人民币的商户使用，实现“线上+线下”联动。
据悉，该红包卡具备数字人民币可控匿名、智能合约等功能，形式上也更加适合老人、孩子等群体“尝鲜”。
数字人民币遇上冬奥
这个春节，遇上了冬奥会，而在冬奥会场景，也是可以使用数字人民币支付的。
据悉，冬奥会期间，中行将提供“软钱包”“硬钱包”两大数字人民币试点服务。通过个人手机就可以完成“软钱包”的开立、充值、消费、注销等操作。“硬钱包”将以实体钱包的形式提供服务，对应的卡片、手环等实物冬奥专属产品，有的叫“冰芯”，有的叫“雪环”。
中新财经记者曾多次现场体验过“硬钱包”，有一种叫可视卡硬钱包，跟银行卡差不多大小，但不同的是卡面上有一个小窗口，可以显示交易金额和余额，每消费一笔，这个窗口的数字会自动变化、自动扣减，用起来很方便。
还有可以穿戴的数字人民币钱包，比如手套钱包，可满足冬季运动时便捷支付的需求，在滑雪场或滑冰场，运动员、游客戴着手套，轻轻一碰就可完成数字人民币支付。
数字人民币可视卡“硬钱包”可以显示余额和交易额。中新网记者 李金磊 摄
数字人民币加速走进生活
随着数字人民币应用场景的不断丰富，更多人会用到数字人民币，现在点外卖、打车、买机票、乘坐地铁，都能用数字人民币支付。
据悉，目前，人民银行已经在深圳、苏州、雄安、成都、上海、海南、长沙、西安、青岛、大连等地和2022年北京冬奥会场景开展数字人民币试点，基本涵盖了长三角、珠三角、京津冀、中部、西部、东北、西北等不同地区。
截至2021年12月31日，数字人民币试点场景已超过808.51万个，累计开立个人钱包2.61亿个，交易金额875.65亿元。
你用过数字人民币吗？
分享让更多人看到
推荐阅读
- 今夜万家灯火，他们在一线坚守
- “坚守就是最特别的‘年味’”“万家灯火就是温暖团圆的炕头”“擒拿‘气龙’点燃除夕的灶火”“徒步翻山越岭只为管道运行安全”“家国平安便是幸福年”…… 这个春节，阖家团圆之际，有这样一群人，他们奋战在能源保供的第一线，舍小家为大家，以坚守告白祖国，用责任书写家国情怀，守护万家灯火，温暖百姓生活，镌刻下奋斗中国的美丽剪影。 煤炭运输：“坚守”就是最特别的“年味” 1月30日，国家能源集团湖北汉川公司水运煤码头接卸班班长张建华刚从卸船机上巡视下来，工作服已被汗水湿透，摘下安全帽，头上立刻冒出丝丝缕缕的热气。…
相关新闻
- 评论
- 关注