邓文琪 邹高琛

“还有几天就过年了。”当众人都在欢呼雀跃期待春节假期的时刻，火车站里的客运工作者正热火朝天站在春运最前头。作为幕后支撑者的铁路通信工在紧锣密鼓检查好每一台通信设备，守护着铁路安全和稳定，伴旅客同行。

“铁路通信工”这个词仿佛只属于铁骨铮铮的男儿，可自古巾帼不让须眉，女性以其严谨、细密等突出优势在通信行业扮演着越来越重要的角色。

第5个春运：目标定在高点，画好“起跑线”

广铁集团广州通信段广深通信车间邓文琪于2017年入职，起初工长看她是个女孩子，不适合粗重活，只安排她台账方面的工作。她见状二话不说拎起专业书，提出连续一个月跟班的要求，跟着师傅们处理各种故障，遇到不懂的问题，总要打破沙锅问到底，慢慢积累了很多经验。

“要在起跑线就跑好第一步。”邓文琪坚定地说。如今，她已经成为一个年轻的通信技术“老手”，处理起各种设备问题来，已是游刃有余。对于她来说，5年春运让她发现心态也有了不一样的变化。“2018年是我的第一年春运，因为家在湖南，那年特别想家。”邓文琪回忆道，“不过今年我跟爸妈说，食堂会有年夜饭加餐的，尽管放心。”渐渐的，五年的通信工磨炼，让她的内心多了一份责任。

第10个春运：责任落在实处，瞄准“中心线”

张利红是广州东监测分析室唯一一个跨城市工作的通信工，每天通勤时间至少两小时，城际、地铁、公交上班路程的交通工具交替进行，但是上班十年间从未迟到过。她对生产工作方面也从不含糊，即便二胎怀孕期间，张利红从未要求过特殊对待，班组分配的工作也如往常一样保质保量完成。作为党员，张利红担任着车间党支部委员，各种报告总结繁多细密，下夜班的时候还能在办公室里看见张利红默默埋头整理党务工作的身影。

2012年入路至今，今年已是张利红工作的第十个年头，2020年她还被评为广东省年度先进女工。十年如一日，从事铁路工作的历来都是男性居多，然而在张利红身上我们能看见的是铁路女工内柔外刚、坚守责任的工作形象。

第24个春运：纪律摆在前面，拉好“警戒线”

从机械室到网管室再到现在的监测分析室，邓丁香是铁路业务发展、职能完善的时间见证者，从1998年毕业被分配到这里，2022年是她工作的第二十四年了。

二十多年的工作经历让邓丁香对室内设备了如指掌，充当着分析室的智囊团担当，遇见故障处理思路清晰。同事们最喜欢的就是和她一起值班，和她一起不仅积累更多经验，还能学习到更多处理故障的高效方法。

时代在进步，技术在更新。旧设备的下马，新设备的引进，学习的心从未止步，这一点在邓丁香身上尤为突出。每次组织的业务学习，邓丁香总是最积极的那一个，她在记录本上密密麻麻地详细记录，笔记的完整度仿佛一本葵花宝典。

新年如期而至，窗外传来火车车轮的踢踏声，列车到站的鸣笛声，窗内是她们一如既往忙碌的身影。

(责编：王震、杨迪)