海口春节菜价不再“高不可攀” 货足价稳更亲民
海口某超市内陈列的蔬菜。 凌楠 摄
(新春走基层)海口春节菜价不再“高不可攀” 货足价稳更亲民
中新网海口1月30日电 (凌楠)“这里有1元/斤的蔬菜，还有几毛钱一斤的蔬菜，真实惠。”1月30日，在海口市秀英区的菜篮子平价菜店(永秀花园店)内选购蔬菜的市民唐女士对平价菜点赞，“今天一早就有很多人来选购蔬菜。这几天的菜价相比往年过年要便宜些。”
多年来，海口菜价与内地相比偏高，临近春节，更是会“高不可攀”，而今年菜价相对亲民、稳定。
菜篮子平价菜店内，海南人过年必备菜之一的水芹，每斤3.9元。 凌楠 摄
据店员介绍，店内1元/斤的蔬菜有椰子菜、白萝卜、胡萝卜、冬瓜、白心土豆、南瓜、佛手瓜、尖椒。此外，韭菜、地瓜叶、苦瓜0.7元/斤，西芹0.8元/斤，长豆角、圆椒、黄瓜0.9元/斤。由于购买人数较多，货架上不少平价菜已被抢购一空。
作为海南人过年必备菜之一的水芹，往年春节最高涨至数十元每斤。今年在平价菜店内每斤3.9元，农贸市场和超市的价格在7至13元/斤不等，市民表示可以接受。
菜篮子平价菜店的“一元菜”。 凌楠 摄
平价菜店水芹为何便宜较多呢？据介绍，2021年11月下旬，海口市菜篮子集团根据春节习俗及市场消费需求，积极组织生产水芹、甜菜、香菜、蒜苗等“特殊菜”，“特殊菜”总产量预计240吨，已于1月初陆续采收供应市场，计划持续供应至2月15日(农历正月十五)。
目前，海口市菜篮子集团旗下末端销售网点数达到303个。菜篮子平价菜店之外，农贸市场和超市大多数叶菜价格在3-5元每斤左右，相比往年均有所下降。
海口某超市内陈列的蔬菜。 凌楠 摄
今年春节菜价相对稳定，在于2021年海南开展平价菜保供惠民行动，多措并举平抑菜价取得成效。据监测，2021年，海南“15+N”种基本蔬菜价格显著下降，其中15个可比品种平均价格降幅全国居首。海口市22种基本蔬菜2021年全年零售均价下降0.6元/斤。多年以来民众反映强烈的菜价偏高、上涨偏快的问题开始一步步得到破解。
此外，海南通过压实“菜篮子”市县长负责制、积极推进平价蔬菜保供惠民行动工作、建立政府主导调控平台、健全价格监测预警体系、增加“菜篮子”产品应急储备、加强对市县的考核和督导、做好民生兜底工作等多项举措，对“菜篮子”进行保供稳价。
菜篮子平价菜店部分蔬菜被抢购一空。 凌楠 摄
1月30日傍晚，海口市菜篮子江楠农产品批发市场各大交易区人声鼎沸。该市场承担了海口市60%以上的蔬菜供给。果蔬综合交易区域棚内停满大型货车，从全国各地来市场内运送蔬菜和农产品的大货车，每天达到700-800辆，加大春节期间蔬菜运送储备。
海口市菜篮子江楠农产品批发市场相关负责人介绍，该批发市场已提前启动春节储备，日均进场岛外菜货量在1000吨以上，同时积极收购本地菜。该市场的蔬菜动态储备3000吨，全力保障市民节日期间的购买需求。(完)
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