夏宾

中新社北京1月30日电 (记者 夏宾)中国央行30日公布的《2021年金融机构贷款投向统计报告》显示，2021年末，本外币绿色贷款余额15.9万亿元(人民币，下同)，同比增长33%，比上年末高12.7个百分点，高于各项贷款增速21.7个百分点，全年增加3.86万亿元。

据中国央行统计，2021年末，金融机构人民币各项贷款余额192.69万亿元，同比增长11.6%；全年人民币贷款增加19.95万亿元，同比多增3150亿元。

上述绿色贷款投向具有直接和间接碳减排效益项目的贷款分别为7.3万亿元和3.36万亿元，合计占绿色贷款的67%。

分用途看，基础设施绿色升级产业、清洁能源产业和节能环保产业贷款余额分别为7.4万亿元、4.21万亿元和1.94万亿元，同比分别增长28.3%、31.7%和46.7%。

分行业看，电力、热力、燃气及水生产和供应业绿色贷款余额4.41万亿元，同比增长25.7%，全年增加8850亿元；交通运输、仓储和邮政业绿色贷款余额4.13万亿元，同比增长14.2%，全年增加4857亿元。

在备受关注的房地产领域，中国央行数据显示，2021年末，人民币房地产贷款余额52.17万亿元，同比增长7.9%，比上年末增速低3.7个百分点；全年增加3.81万亿元，占同期各项贷款增量的19.1%，比上年全年水平低7.2个百分点。

此外，2021年末，房地产开发贷款余额12.01万亿元，同比增长0.9%，增速比上年末低5.2个百分点。个人住房贷款余额38.32万亿元，同比增长11.3%，增速比上年末低3.3个百分点。(完)

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