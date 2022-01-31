丁思 艾庆龙 魏建军

原标题：兰州新区“鲜花年货”俏销海内外 “美丽经济”不打烊

中新网兰州1月30日电 (丁思 艾庆龙 魏建军)复古咖啡色的“卡布奇诺”、文艺范儿十足的“紫霞仙子”、仙气满满的“洛神”玫瑰……随着春节、情人节的临近，以鲜花为代表的“美丽经济”日渐升温，在兰州新区现代农业示范园花卉产业基地里，工人们仍在加紧包装赶制花卉产品。该基地生产的鲜切玫瑰已出口至新加坡、日本、韩国等地，畅销海内外市场。

近年来，我国第五个国家级新区——兰州新区引进国外先进的温室设施与技术，打造智能温室车间，发展鲜花经济，建成兰州新区现代农业示范园花卉产业基地。截至目前，该基地累计引进花卉种类100多种，日产玫瑰10万多枝，满产后可日产鲜切玫瑰30万枝，销售区域基本覆盖国内所有花卉市场。

“近年来，明显感觉到民众对于鲜花需求量与日俱增。”兰州新区农投爱必达园艺科技有限公司董事长助理赵立军近日接受中新网记者采访介绍说，兰州新区四季分明、阳光充足、无梅雨季节的气候环境，使得花卉颜色艳丽、花型优美、品质上乘，深受消费者喜爱。

赵立军说，该公司还将依托兰州新区国际空港、中欧班列的地理交通优势，春节后将鲜切花出口“瞄准”东欧市场，进一步摸清海外市场对于鲜切花的品质需求和种类标准。

随着近年加大现代农业科技投入，兰州新区以花卉培育、交易、拍卖为主的花卉产业快速发展，每天数十万枝鲜切花借助新区便利的公路、航空、铁路等立体交通枢纽发往全国各地，成为西北地区花卉集散地和交易中心。

春节将至，记者走访发现，选购年宵花成为“年货必备清单”中的一项，多种年宵花卉进入热销模式。在兰州新区花卉交易中心场馆挂起的火红小灯笼、闪闪的小彩灯、喜庆的福桶，小而精致的花盆空间被各类红色花材装点出了新春的气息，年味十足。

场馆内朵朵鲜花竞相绽放，一派姹紫嫣红，象征“红红火火”或有美好寓意的花卉绿植都被摆放在场馆的显眼处，蝴蝶兰、大花蕙兰、红掌、鸿运当头，被称作花卉市场的“四大花旦”依旧“唱主角”，以多肉植物为主的小型迷你盆栽也占据了场馆的“黄金位置”，仙客来、郁金香、杜鹃、绣球等“小而美”的盆栽，则正凭借亲民的价格和丰富的花色在不少消费者家中提前“装点春色”。

连日来，在兰州就地过年的上班族林艳忙碌准备年货，今年她特意去花市买了一束玫瑰花送给自己。“生活需要仪式感，鲜亮的颜色不仅装点了家居环境，我更享受鲜花带来的好心情，新春的气息扑面而来。”她说。(完)

(责编：王震、杨迪)