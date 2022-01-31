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中国人首次在太空迎新春过大年 神舟十三号航天员祝祖国繁荣昌盛

2022年01月31日17:12 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月31日电（记者李国利）贴春联、挂灯笼，喜庆的年画、红红的中国结……正在太空“出差”的神舟十三号航天员乘组把中国空间站装扮得年味十足，迎接中国人的传统佳节——春节。

　　1月31日，农历除夕，神舟十三号航天员在遥远的太空专门发来视频，向祖国和人民送上祝福。拿着对联的指令长翟志刚说：“祝大家新春快乐，身体健康，万事如意。”身着喜庆服装的王亚平祝全国小朋友们“生龙活虎、茁壮成长”，祝福我们伟大的祖国“福虎生旺、繁荣富强”。叶光富手持“福”字祝愿全国人民“新春愉快、阖家幸福”。

　　这是中国人首次在距离地球400公里的“中国宫”里迎新春、过大年。一个月前，他们在这里欢度了元旦，迎接了2022年的第一缕阳光。

　　据了解，为了让神舟十三号航天员在春节期间能够吃到香喷喷的饺子，科技人员专门准备了三种馅的饺子：猪肉白菜馅、鲅鱼馅、黄花菜馅。

　　2021年10月16日，神舟十三号载人飞船升空并与天和核心舱自主快速交会对接，航天员翟志刚、王亚平、叶光富开始了长达半年的太空驻留。截至目前，他们三人在轨时间均超过百天，翟志刚和王亚平分别成为在轨时间最长的中国男、女航天员，这个纪录将至少保持到2023年。

　　根据计划，我国将在2022年全面建成空间站。未来，将有越来越多的中国人在太空迎新年、过春节。

(责编：袁勃、常雪梅)

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