新华社客户端重庆2月1日（柏开顺）“本来是打算回家过年的，但今年工期比较紧，疫情也还没完全结束，我们就响应国家号召就地过年了。”2月1日，中铁八局一公司重黔铁路项目部正阳镇隧道出口施工班组班长代辉说道。

春节期间，重庆黔江的气温仍然寒冷，但在中铁八局一公司重黔铁路项目部施工现场，却是一派热火朝天的工作景象。在拌和站，料仓里分区堆满了砂石原料，立罐中装满了粉煤灰、水泥等，站上的试验员、操作手来来回回地忙碌着。在隧道口，施工工人们整齐排列在隧道口进行着班前安全讲话，泵车、混凝土灌车等重型机械熙熙攘攘，运渣车排成了长龙，等待着出渣。

“我们一方面安排专人负责对接劳务队伍，动员工人春节期间就地过年，保证节日期间生产稳定，并为他们送去了春联、猪肉等慰问品，让他们度过一个欢乐祥和的节日；另一方面积极与当地防疫部门、街道社区取得联系，随时更新疫情防控相关要求，确保疫情防控工作万无一失。”中铁八局一公司重黔铁路项目党支部书记肖光庆介绍，春节期间，将近350名施工人员坚守岗位，加班加点，全速推进重黔铁路项目建设。

据了解，重庆至黔江铁路是国家中长期铁路网规划的“八纵八横”高铁网中厦渝通道的重要组成部分，正线全长约269.5公里，设计时速350公里，自重庆枢纽重庆站引出，途经渝中、南岸、巴南、南川、武隆、彭水，在黔江与黔张常铁路贯通，计划于2025年建成。届时，将显著加强成渝地区双城经济圈与长江中游城市群、海峡西岸城市群的快捷联系。同时，重庆主城到黔江的用时会缩短至1小时左右。

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